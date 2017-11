Prezentare – AORUS AC300W

AORUS AC300W



GIGABYTE trec in ultimul an printr-un amplu proces de reorganizare interna, mai multe categorii de componente trecand sub umbrela brand-ului AORUS. Pe langa placi de baza si placi video AORUS, familia de produse de gaming include acum notebook-uri, periferice (tastaturi, mousi, casti si mousepads), scaune de gaming (AORUS AGC300), cooler-e (AORUS ATC700), accesorii (rucsaci) si carcase si va fi extinsa in curand prin benzi LED, surse ai alte accesorii AORUS.

In final, scopul producatorului taiwanez este acela de a crea o identitate vizuala bine definita pentru produsele de gaming, similar modului in care principalul competitor a tratat problema prin brand-ul ROG. Eforturile pe care cei de la GIGABYTE le investesc in aceasta initiativa sunt semnificative, AORUS fiind mai mult decat un simplu brand – mai degraba putem discuta despre o divizie de sine statatoare in cadrul companiei GIGABYTE, cu un timp de reactie mult mai rapid fata de cerintele pietei si un scop bine definit – piata de gaming.

Evident, ati avut ocazia sa admirati pana acum pe site mai multe produse AORUS, indiferent daca discutam despre placi de baza sau placi video. Acum a venit momentul sa aruncam o privire asupra primei carcase AORUS, carcasa care incorporeaza cateva idei foarte interesante, cum ar fi conectorul HDMI frontal pentru cei care detin un sistem VR, iluminarea RGB care poate fi controlata prin RGB Fusion precum si posibilitatea de a monta placa video in pozitie verticala.