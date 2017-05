Prezentare – Corsair Carbide Spec-04

Corsair Carbide Spec-04

Am analizat de-a lungul timpului multe carcase mainstream si high-end produse de Corsair, asadar a venit timpul sa vedem cum arata si un model entry-level. 270R si Spec-Alpha au fost modele accesibile dar astazi vom cobori stacheta chiar mai jos, tratand un nou membru al familiei Spec, mai precis Spec-04. Acesta pastreaza liniile de design modern intalnite in cazul lui Spec-Alpha, renuntand in schimb la cateva dotari pentru se incadra in pretul dorit.

Pentru brand-urile mari, segmentul entry-level este intotdeauna un subiect tabu, raportul pret / calitate fiind in mare masura decisiv pentru cumparator. Cum am vazut si in cazul lui Be Quiet! Pure Base 600, este destul de greu sa oferi o carcasa echlibrata pentru un pret acccesibil, in conditiile in care exista producatori asiatici care vin cu o calitate ok la preturi extrem de competitive.

Prin urmare, va fi interesant sa vedem cu ce vor sa ne surprinda cei de la Corsair in cazul lui Spec-04, avand in vedere ca piata entry-level este foarte aglomerata, iar batalia preturilor este in continua miscare. La o prima vedere Spec-04 arata bine, insa suntem curiosi de cum se prezinta atunci cand trecem la o analiza amanuntita.