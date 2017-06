Prezentare – Nanoxia CoolForce 1

Nanoxia CoolForce 1

Daca in urma cu cativa ani brandul Nanoxia avea ca activitate principala producerea de ventilatoare, prin toamna anului 2012 acest lucru s-a schimbat, odata cu debutul lui Deep Silence 1 pe piata carcaselor. Din 2012 si pana in prezent acestia si-au dezvoltat incet si sigur portofoliul cu produse care merita atentia noastra. Spre exemplu, veti gasi o varietate de componente pentru watercooling sub numele de “CoolForce – powered by Nanoxia”.

Pana in anul 2016 – anul aparitiei brandului CoolForce – cei de la Nanoxia si-au concentrat atentia strict asupra seriei Deep Silence, dintre care se remarca noul flagship cunoscut sub numele de Deep Silence 6. Noi astazi vom vorbi despre CoolForce 1, o carcasa mid-tower optimizata pentru silentiozitate dar si pentru folosirea impreuna cu circuite de racire cu lichid, acesta fiind de altfel modelul cel mai accesibil al seriei. Desi este livrata cu doua panouri laterale pline, gasim in oferta de accesorii a celor de la Nanoxia si un panoul lateral din sticla securizata (anti zgarieturi), creat special pentru acest model.