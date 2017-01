Prezentare – Silverstone Redline RL05

Silverstone Redline RL05



La prima vedere ar putea parea ca in cazul carcaselor pentru PC progresul nu a mers chiar atat de departe ca in cazul altor componente. Cu toate acestea, lucrurile nu stau tocmai asa, deoarece rolul carcaselor este diferit de al altor componente. Aici nu putem discuta despre performanta per se, carcasa protejand sistemul, avand un rol major in modul in care arata acesta si nu in ultimul rand in racirea componentelor.

Dincolo de aceste functii de baza, alegerea carcasei afecteaza in mod direct aspecte subtile, dar care conteaza cel putin la fel de mult. Cat de silentios este sistemul, cat de usor instalam componentele, ce tipuri de racire putem monta in carcasa, cat de mare poate fi placa video sau heatsink-ul pe care il montam pe procesor s.a.m.d.

Daca il cazul dimensiunii componentelor nu putem discuta despre un progres iesit din comun, carcase de dimensiuni generoase fiind prezente pe piata de multi ani de zile, nu acelasi lucru il putem spune si despre ergonomie, adica usurinta in a instala componentele in interior, diverse moduri de a le monta, optiuni dedicate wire-management-ului, s.a.m.d. Aici am putea spune ca progresul se observa cu usurinta… Cate modele de top nu erau dotate cu lacasuri pentru ventilatoare de 92mm in urma cu 10 ani… Cine mai foloseste asa ceva acum si nu are posibilitatea de a monta macar 4 ventilatoare de 120mm pe carcasa?

Cate carcase aveau motherboard tray-ul decupat in urma cu zece ani? Catea ofereau posibilitatea de a monta 1,2 sau mai multe unitati de stocare de 2.5″? In cate carcase puteam monta radiatoare pentru watercooling in urma cu 10 ani? Si nu in ultimul rand, acele modele care permiteau asa ceva… ce pret aveau?

Da, la aceste capitole progresul este cat se poate de evident, iar pretul este un alt aspect unde putem spune ca lucrurile s-au schimbat. Spun asta deoarece in urma asaltului producatorilor chinezi, chiar si producatori de renume de la care nu ne-am fi asteptat sa ofere modele accesibile au inceput sa caute solutii pentru a adresa segmentul entry-level. Va gandeati acum 10 ani ca o sa vedeti o carcasa ATX produsa de Silverstone cu un MSRP de 60 USD? Probabil ca nu.

Dar uite ca pana si producatori ca Antec sau Silverstone au simtit nevoia sa atace segmentul entry-level, incercand sa tina pasul cu un domeniu aflat mereu in schimbare. Acesta este si cazul lui Silverstone Redline RL05, un model care incearca sa ofere cat mai multe dotari pentru un pret de 60 USD (probabil 280-300 RON in Romania).