Review – GIGABYTE Xtreme Gaming XP1200M

GIGABYTE Xtreme Gaming XP1200M

GIGABYTE nu este un nume nou pe piata surselor, acestia cochetand in mai multe randuri cu acest domeniu. De altfel, una dintre primele surse testate de mine vreodata, chiar prima sursa publicata LAB501, a fost GIGABYTE Odin GT 800W. Desi in momentul in care spunem GIGABYTE cu siguranta nu ne gandim prima data la surse de alimentare, prin modelul Odin cei de la GIGABYTE reuseau sa fie prima companie care a lansat pe piata o sursa care putea fi setata si monitorizata prin intermediul software-ului. Asta se intampla in 2007, de atunci piata surselor s-a diversificat si pe piata au aparut tot felul de modele care mai de care mai dotate, asadar controlul prin USB nu mai este chiar o noutate in zilele noastre.

Anii au trecut, iar GIGABYTE au lansat de curand pe piata o sursa de 1200W certificata 80PLUS Platinum ce face parte din seria Xtreme Gaming. Pe langa schema coloristica asortata cu placile grafice care fac parte din gama omonima, aceasta noua sursa vine cu garantie de 5 ani, capacitori japonezi, arhitectura complet modulara precum si cu ventilator de 140mm de culoare portocalie. Cum au trecut aproape 9 ani de la primul test al carui subiect a fost o sursa GIGABYTE, suntem foarte curiosi sa vedem cum se comporta modelul XP1200M si cum se integreaza pe piata in 2016.