Prezentare – Snake & Dragon by Papa Jock

Snake & Dragon



Pe George “Papa Jock” Poteca l-am cunoscut prima data pe Facebook, cand m-a luat la rost in legatura cu un sistem construit de noi. Cablurile nu erau aranjate asa cum ar fi trebuit iar paint-job-ul lipsea cu desavarsire, a observat el atunci. Si a observat bine, drept urmare am cercetat putin “problema”, pentru ca, trebuie sa recunosc, nu prea sunt obisnuit sa fiu luat la rost in legatura cu activitatea de pe LAB501. Am descoperit atunci o mana de modderi pasionati, care duceau mai departe fara sa stie mostenirea unor inaintasi cum ar fi ratusca sau ibm390s, aducand modding-ul in Romania la acelasi nivel cu ceea ce putem vedea “in afara”.

Dupa cum stiti, intotdeuna am fost pasionati de performante… dincolo de orice limita imaginata de producator sau nu, LAB501 s-a nascut din dorinta noastra de a impinge componentele dincolo de specificatii. Ei bine, pentru asta iti trebuie o doza serioasa de nebunie si pasiune, carcateristica pe care am recunoscut-o imediat si in cazul modderilor care populeaza forumul in ultimii ani, in frunte cu George. Mai mult decat atat, desi viteza a fost intotdeuna pasiunea noastra, am inceput la fel ca orice pasionat cu constructia propriului PC. Indeletnicire de care ne-am adus aminte cu drag in ultimii ani si pe care am inceput sa o practicam din nou, redescoperind intr-un fel ceea ce ne atrasese de la bun inceput in acest domeniu.

In aceste conditii, nu este de mirare ca in urma cu un an ne imbarcam intr-o aventura curajoasa, mai precis aceea de a organiza primul concurs de modding independent din Romania. Ce inseamna independent? Adica organizat de o alta entitate decat un brand sau un magazin on-line, concurentii avand mana libera sa foloseasca orice componente isi doresc, fara nici un fel de limitare legata de brand. Asa s-a nascut LAB501 ModON 2016, concurs pe care George, cu naturaletea si modestia care il caracterizeaza, l-a castigat.

Probabil ca un om mai putin pasionat ar fi transformat imediat premiile castigate atunci (MSI GeForce GTX 1070 Founders Edition, EKWB EK-FC1070 GTX, EKWB EK-FC1070 GTX Backplate si Corsair RM750i) in lichiditati, via OLX, fiind vorba despre o valoarea considerabila. Nu si castigatorul nostru, care a intuit imediat posibilitatea de a construi un nou sistem. Mai bun, mai frumos, mai nou. Deh… nebuni si pasionati.

Asa a luat nastere in urma cu ~8 luni conceptul Snake & Dragon, o masina de gaming bazata pe componente cu un bun raport calitate / pret, o carcasa accesibila si multa munca din partea unui om pasionat. Daca va intrebati de ce a durat atat realizarea acestui sistem, aflati ca motivele sunt pe cat de simple, pe atat de variate. Nu am putea trece cu vederea gradul de complexitate al sistemului, carcasa fiind modificata extensiv si nici alte activitati in care George a fost implicat in ultimele luni, incepand cu ToolCase, prima demonstratie de live modding organizata in Romania si terminand cu Rise of Titans, prima participare a unei echipe de modderi romani la o infruntare in afara granitelor.

Paradoxal, dar si dorinta companiilor de a ajuta a avut un rol, pentru ca orice componenta oferita trebuie sa si ajunga in tara. Este vorba despre placa de baza MSI Z170A Krait Gaming 3X, pusa la dispozitia lui George de catre MSI Europe, respectiv despre kitul de memorii Corsair Vengeance LED DDR4 2666 CL 16, oferit de catre cei de la Corsair. Totusi, de-a lungul ultimelor luni, George a strans toate componentele necesare si printre concursuri, build-uri realizate impreuna, serviciu si sarbatori, a dus la bun sfarsit si proiectul denumit Snake & Dragon. Sa vedem despre ce este vorba…