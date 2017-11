Review – ADATA XPG Gammix S10 512GB M.2 SSD

ADATA XPG Gammix S10 512GB

In luna iulie testam pentru prima data o implementare a controller-ului SM2260 sub forma SSD-ului XPG SX8000 de la ADATA. Performanta a fost buna in linii mari, in schimb incalzirea excesiva si pretul ridicat au facut ca recomandarea lui sa fie destul de dificila. Astazi avem pe masa de teste un SSD care adreseaza ambele probleme, atat cea a caldurii prin includerea unui heatsink, cat si cea a pretului prin utilizarea memoriei 3D TLC (in loc de 3D MLC).

ADATA XPG Gammix S10 este de fapt modelul SX7000 anuntat acum ceva timp, diferenta constand in adaugarea unui radiator pentru disiparea mai eficienta a caldurii. O usoara scadere a performantei fata de modelul SX8000 testat anterior este evidenta, memoria TLC fiind intotdeauna mai lenta decat cea MLC. Totusi, bufferul SLC precum si cache-ul DRAM prezent pe PCB, fac ca diferenta sa nu fie atat de mare. Haideti sa trecem mai departe si sa vedem cu ce ne poate uimi Gammix S10.