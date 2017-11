Review – Kingston DataTraveler Elite G2

Kingston DataTraveler Elite G2



Nu cred ca mai este nevoie sa va spun ca ne-am numarat printre primii suporteri infocati ai tehnologiei USB 3 in Romania, tratand subiectul inca de pe vremea in care primele placi de baza care suportau standardul erau anuntate. Am testat toate dispozitivele de stocare USB 3 care ne-au picat in mana, apoi am trecut la noi conectori (Type-C), redenumirea in USB 3.1 si am ajus sa avem mereu pe masa de teste placi de baza cu conexiuni USB 3.1 Gen2.

Din pacate, pana acum stick-urile USB 3.1 Gen2 nu si-au facut aparitia pe piata, prin urmare, desi avem placi de baza capabile de viteze impresionante de transfer, inca suntem limitati de standardul USB 3.0 (USB 3.1 Gen1). Prin urmare, in ultima vreme nu am mai acordat atentie subiectului, asteptand stick-urile echipate cu noua tehnologie.

Totusi, chiar daca noi am luat o pauza de la testatul dispozitivelor de stocare portabile, asta nu inseamna ca producatorii au stat degeaba, chiar daca in continuare lanseaza stick-uri USB 3.1 Gen1. Un astfel de exemplu este Kingston DataTraveler Elite G2, un stick USB lansat pe piata pe 21 Septembrie. Kingston DataTraveler Elite G2 este disponibil in 3 versiuni (32, 64 si 128GB) si se lauda cu o carcasa construita dintr-un aliaj de zinc, datorita careia stick-ul este rezistent la socuri si la apa.

Desigur, avem de-a face cu un stick USB 3.1 Gen1, producatorul specificand viteze de citire de pana la 180MB/s, respectiv viteze de scriere de pana la 70MB/s. Stick-ul poate opera la temperaturi cuprinse intre 0 si 60 oC si beneficiaza de 5 ani garantie, insa, din pacate, producatorul nu specifica factorul exact de rezistenta la apa.