Review – Kingston IronKey D300 Secure USB 3.0 4GB

In urma cu un an va povesteam despre Kingston DataTraveler 2000, un stick USB dotat cu tastatura numerica si criptare AES256, dedicat celor care doresc sa isi protejeze datele. Asa cum spuneam si atunci, exista situatii in care datele de pe stick valoreaza exponential mai mult decat stick-ul in sine, prin urmare, in cazul pierderii acestuia dorim sa ne asiguram ca nimeni nu va putea accesa respectivele date fara acordul nostru.

Indiferent daca discutam despre date confidentiale de la locul de munca sau despre date personale private de orice natura, cred ca fiecare este constient ca exista anumite documente, aplicatii sau fotografii care nu trebuie sa ajunga in mainile nepotrivite.

Ei bine, desi criptarea AES256 a devenit un standard in zilele noastre, nu toate stick-urile securizate se supun acelorasi standarde de siguranta. Nu ma refer aici la componenta software (mecanismul de criptare) ci la reglementarile pe care un astfel de stick trebuie sa le respecte pentru a primi o anumita certificare.

Guvernul Statelor Unite a reglementat aceste standarde sub denumirea Federal Information Processing Standard (FIPS), acestea putand face referire la algoritmul de encriptie utilizat (FIPS 197) sau la un set de reglementari software si hardware pe care un astfel de dispozitiv trebuie sa le respecte pentru a putea fi utilizat in cadrul serviciilor de informatii, sistemelor financiare s.a.m.d (FIPS 140-2). Astazi vom discuta despre un stick USB certificat FIPS 140-2 Level 3, pe numele sau Kingston IronKey D300.