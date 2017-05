Review – SAPPHIRE PULSE Radeon RX580 8GD5

SAPPHIRE PULSE Radeon RX580 8GD5

Am tot discutat despre bestii de 4000 RON in ultima vreme si oricat ne-ar face placere sa testam cele mai puternice componente disponibile pe piata, suntem constienti ca nu toti cititorii dispun de un astfel de buget sau au nevoie de asa ceva. Prin urmare, ne-am gandit ca nu ar strica sa acordam putina atentie si segmentului accesibil si ce mod mai bun de a face asta decat testand o placa video de 1260 RON, pe numele ei SAPPHIRE PULSE Radeon RX580 8GD5?

Ce-i drept, in review-ul de lansare am testat doua implementari custom, iar diferentele au fost minore, prin urmare nu cred ca ne putem astepta la diferente foarte mari intre diferite implementari de RX580. Cu toate acestea, am primit 2-3 astfel de implemenari in laborator si ne-am gandit ca sunteti curiosi sa vedeti cum se comporta, mai ales la capitolul nivel de zgomot sau temperaturi.

SAPPHIRE PULSE Radeon RX580 8GD5 ne-a atras atentia din doua motive, mai precis dimensiunile ceva mai reduse, potrivite pentru o placa video mainstream, precum si pretul pentru care este comercializata in Romania. Asa ca nu am stat prea mult pe ganduri, am montat-o pe platforma de teste in locul unde pana nu cu mult timp in urma trona un GTX 1080Ti si ne-am apucat de treaba.