Fractal Design Celsius S24 – Test practic

Fractal Design Celsius S24



Sistemul de racire si temperaturile atinse de componentele noastre se numara printre cele mai… aprinse subiecte de discutie intre pasionati, majoritatea fiind preocupati de temperaturi sau nivelul de zgomot. In ultimii ani, racirea pe aer si-a atins limitele, apogeul performantei fiind atins in urma cu multi ani, prin Noctua NH-D14. De atunci, putin concurenti au reusit sa se ridice la nivelul acestuia, sau sa il depaseasca cu 1-2 grade in testele extreme ale colegului nostru Ramiro.

Un nou domeniu a luat insa avant, mai precis sistemele de racire de tip All-in-One, care au avantajul utilizarii lichidului ca mediu de transfer termic, eficienta acestora fiind cel putin la fel de ridicata ca a cooler-elor high-end de top. Desigur, situatia nu a stat intotdeuna asa, primele AIO-uri concurand cu greu cu “vedetele” air-cooling-ului. Totusi, in ultimii ani, tehnologia a evoluat, iar modele ca EKWB Predator sau Corsair H110i au reusit sa ofere performante superioare, AIO-ul impunandu-se ca un sistem de racire superior in general solutiilor pe aer.

Desigur, AIO-urile sunt disponibile intr-o multitudine de formate (120/240/360 etc) si preturi, prin urmare nu toate sistemele de racire de acest tip au performanta unui H110i, de exemplu. Nu in ultimul rand, nu toate au acelasi pret. Prin urmare, lansarea de astazi a celor de la Fractal Design ne-a atras atentia. Spun asta deoarece am testat in trecut seria Kelvin si eram curiosi ce s-a schimbat in cazul seriei Celsius, lansata in urma cu ~ 1 ora. Asa ca am montat un Fractal Design Celsius S24 pe platforma de teste si l-am pus la treaba!