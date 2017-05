Adevarul Live – Rise of Titans V1.5

Rise of Titans



Sistemul Rise of Titans se apropie cu pasi repezi de forma finala, colegul meu George “Papa Jock” Poteca realizand chiar acum ultimele detalii, cu minutiozitatea carcateristica. Daca Gerge este ocupat, in atelier, punand la punct ultimele detalii ale versiunii finale, eu am profitat de aceasta ocazie pentru a le face o vizita colegilor de la Adevarul, pentru a sta de vorba despre Rise of Titans, GTX 1080 Ti si modding in general.

Aici l-am avut ca interlocutor pe Razvan Baltaretu, iar pe parcursul a 30 de minute am incercat sa povestim experienta noastra din Polonia, sa abordam aspectele financiare pe care construirea unor astfel de sisteme le implica, dar si sa va dam ocazia de a admira (inca odata) versiunea intermediara a sistemului construit de noi in Polonia. De altfel, aceasta este probabil una dintre ultimele ocazii in care expunem proiectul in aceasta etapa a dezvoltarii sale, versiunea finala urmand sa fie gata chiar spre sfarsitul acestei saptamani.

Pentru cei care nu au urmarit acest proiect pana acum, trebuie sa mentionez ca este vorba despre un sistem construit live, in Poznan, Polonia, intr-o singura sesiune de lucru. Specificatiile sistemului le gasiti mai jos, iar costul acestuia este de aproximativ 5000 Euro.



Intel Core i7 7700K @ 5000 MHz

AORUS Z270X Gaming 7

Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 2100MHz / 1400MHz

32GB GSkill TridentZ RGB DDR4 3600 CL 16

Samsung 960 Evo 500 GB NVMe

Cooler Master MasterWatt Maker 1200W

Cooler Master Maker 5t

Watercooling – EK Water Blocks