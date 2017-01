Chestionar – portretul cititorului 2017

Asa cum va explicam in cadrul sondajului intreprins anul trecut, unul dintre avantajele de a face parte din European Hardware Association este acela ca putem intelege mai bine piata europeana, comparand profilul cititorilor din mai multe tari. De aceea, fiecare site membru al acestei organizatii va publica anual un chestionar pentru cititori, in baza caruia ne putem da seama cu usurinta ce prefera romanii sau englezii, ce tehnologii vor avea succes mai mare intr-o tara sau alta, s.a.m.d.

Acum a venit momentul sa luam pulsul pietei locale la inceputul anului 2017. Desigur, pe mine personal ma intereseaza mai putin ce achizitii aveti in plan sau cat veti cheltui in urmatorul an, dar pe de alta parte cati romani sunt interesati de surse de alimentare si cati de tastaturi de gaming reprezinta un subiect interesant in momentul in care discutam despre cititorii celui mai important site hardware din Romania.

Prin urmare, o sa va rog sa va lipsiti de 3 minute din timpul vostru pretios si sa raspundeti in chestionarul nostru. Nu dureaza mult, raspunsurile sunt anonime si ne ajutati sa strangem date reale, despre preferintele cititorilor nostrii, care pot influenta pe viitor companiile care va intereseaza sau magazinele care va intereseaza. Nu este obligatoriu, nu avem nevoie nici macar de adresa voastra de email, pur si simplu aceste raspunsuri ne ajuta in a contura portretul cititorului EHA la inceputul lui 2017. Va multumim!