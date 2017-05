Computex 2017 – ASRock prezinta placi de baza Intel X299 si AMD X399

Computex-ul din acest an se pare ca este marcat de lansarea platformei Intel X299, precum si a procesoarelor aferente acesteia. La booth-ul prietenilor de la ASRock am putut vedea intreaga gama de placi de baza compatibile cu noul socket cu 2066 pini. Ca de obicei, X299 Taichi si X299 Killer SLI / AC tintesc cel mai bun raport pret / dotari, in timp ce X299 Professional Gaming i9 reprezinta varful de gama ce vine cu dotari de lux cum ar fi conectivitate 10 Gigabit LAN + dual Gigabit LAN + 802.11ac. Ca o varianta mai accesibila gasim X299 Gaming K6, in timp ce gama de overclocking se intoarce prin X299 OC Formula – un model dedicat entuziastilor ce vine cu numai un DIMM pe canal (4 sloturi in loc de 8). Totusi, cea mai interesanta placa de baza mi s-a parut X299E-ITX/AC urmasul de drept al lui X99E-ITX. Noul model in format ITX vine cu suport pentru doua SSD-uri NVMe (unul pe fata si unul pe spate), dar si cu o configuratie quad-channel utilizand memorie SO-DIMM DDR4.

Nici AMD nu sta cu mainile in san, procesoarele cu nume de cod Threadripper vor fi lansate in aceasta vara pentru a concura direct cu recent anuntatele Core i9. In consecinta am putut vedea si doua placi de baza echipate cu chipset-ul AMD X399 si imensul socket SP3r2: X399 Taichi si X399 Professional Gaming. Design-ul placilor este aproape final, singura problema care mai trebuie rezolvata este radiatorul VRM-ului ce ar trebui supradimensionat avand in vedere consumul imens de aproape 300W (a nu se confunda cu TDP-ul).

Si fanii Ryzen au motive de bucurie, doua placi ITX au fost aratate din cadrul targului: X370 Gaming-ITX/AC pentru segmentul enthusiast si AB350 Gaming ITX-AC pentru segmentul mainstream. Nu stiu despre voi dar noi abia asteptam sa testam noile platforme X299 / X399 si sa va facem cunoscute rezultatele.