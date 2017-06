Computex 2017 – Asustor prezinta ADM 3.0

Asustor este o companie taiwaneza care se bucura de succes pe piata NAS-urilor, modelele lor exceland atat in ceea ce priveste hardware-ul cat si software-ul. In acest an in cadrul Computex-ului am putut vedea varfurile de gama pentru segmentul SOHO – AS6302T si AS6404T – ambele echipate cu platforma Intel Apollo Lake si tehnologii de economisire a energiei cum ar fi Wake On LAN si Wake On WAN.

Pentru piata enterprise, Asustor au aratat AS7004T-i5 si AS7010T-i5 echipate cu procesoare Intel Core i5 si conectivitate de retea 10GbE. AS6004U este primul rack destinat expansiunii capacitatii de stocare, acesta putand fi conectat la orice NAS Asustor. Totusi, cea mai mare noutate este sistemul de operare ADM 3.0, aflat inca in varianta beta, care poate fi instalat insa pe toate NAS-urile Asustor. Acesta simplica interfata de utilizare facand-o mult mai intuitiva, adaugand si o multitudine de facilitati noi. Avem in lucru un review pentru un NAS Asustor, asadar vom vorbi in curand mai multe despre noul software.