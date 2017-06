Computex 2017 – Corsair arata noi concepte de carcase si periferice

Corsair au dezvaluit in acest an directia in care intentioneaza sa se dezvolte, cele doua concepte de carcase expuse avand suprafete curbe din sticla. Prima carcasa va fi urmatorul varf de gama din gama Obsidian, dimensiunile sale fiind de-a dreptul impresionante dar cred ca va puteti da si singuri seama dupa cele 8 ventilatoare frontale. Construita din aluminiu si sticla securizata, Concept Slate arata foarte bine, singurul incovenient venind de la dimensiunile colosale. Totusi, trebuie sa recunosc ca am apreciat usile frantuzesti de pe spate (permit ascunderea tuturor cablurilor si unitatilor de stocare). Concept Curve este bazata pe sasiul lui 780T, dar imbracat cu fibra de carbon in timp ce panoul frontal si lateral sunt fabricate din sticla securizata. Pentru a avea un pret competitiv, varianta retail va avea folie cu imitatie de carbon in loc de fibra de carbon.

Una din camere era dedicata sistemului Corsair One, primul sistem complet oferit de producatorul american care a si castigat anul acesta premiul EHA pentru cel mai bun sistem desktop de gaming. Silentiozitate data de racirea integrala pe lichid alaturi de forma compacta data de constructia inteligenta il fac intr-adevar unul dintre cele mai reusite miniPC-uri de gaming vazute de noi. In curand vom putea vedea pe piata si alte configuratii, echipate cu ultimele aparitii cum ar fi GTX 1080Ti si Ryzen.

La capitolul periferice am putut vedea K68, o tastatura mecanica cu protectie impotriva prafului si a lichidului dar si un concept de mouse wireless cu incarcare prin inductie atunci cand este asezat intr-unul din colturile mouse-pad-ului. Tastatura K68 va fi disponibila in curand in timp ce mouse-ul este doar un prototip, inca nu s-a stabilit daca va ajunge sau nu pe piata. Probabil ca depinde de feedback-ul utilizatorilor.