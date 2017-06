Computex 2017 – Corsair vine cu noi AIO-uri si custom watercooling

Pe partea de watercooling avem noutati destul de importante din partea celor de la Corsair. In primul rand am vazut a 6-a generatie a platformei Asetek ce va motoriza noile AIO-uri Corsair, modele cu dimensiuni de 280mm si 360mm echipate cu ventilatoare ML Pro fiind deja expuse in cadrul targului. AIO-urile cu dimensiunea de 360mm se pare ca sunt extrem de cautate, diferenta de pret mica fata de unul de 240mm cuplata cu performanta superioara avand ca rezultat o popularitate crescuta in randul utilizatorilor.

Adevarata surpriza a venit insa atunci cand am vazut componente de watercooling custom, semn ca aceasta piata a intrat in atentia celor de la Corsair. Ca si in cazul AIO-urilor, componentele de watercooling-ul sunt fabricate de un OEM: Aquacomputer Germania pentru waterblock-uri si rezervor in timp ce o companie din China produce fitting-uri si alte accesorii. Asa cum ne putem astepta de la Aquacomputer, calitatea este ridicata, ramane sa vedem la ce pret le vor lansa Corsair pe piata. Ramane de vazut daca vor fi vandute ca si componente separate sau ca un kit complet, cum procedeaza Thermaltake cu seria Pacific.