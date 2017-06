Computex 2017 – Cryorig

Fondata in 2013 de un grup de entuziasti cu experienta in companii ca Thermaltake, Prolimatech sau Phanteks, Cryorig incearca sa impresioneze prin coolere si AIO-uri care de care mai interesante. Totusi, la standul lor din cadrul Computex 2017, vedeta a fost primul lor prototip de carcasa: TAKU. Proiectata de Steve Shen si produsa de Lian Li, TAKU este o combinatie intre o carcasa ITX si un elegant stand de monitor. Constructia din aluminiu este asezata pe picioare de lemn sau aluminiu, in timp ce intregul sistem poate fi glisat asemeni unui sertar. TAKU poate suporta surse SFX dar si placi video dual-slot, fiind livrata cu un riser PCI-Express in pachet. Cryorig a pornit o campanie Kickstarter menita a stange banii necesari finantarii unui proiect de asemenea anvergura, suma necesara fiind de 100.000$.

AIO-urile Cryorig au fost si ele prezente la apel, seria A fiind bazata pe platforma de a 5-a generatie a Asetek. Am putut vedea si toate coolerele Cryorig atat in varianta standard cu lamele de aluminiu cat si in varianta full cupru. Din pacate multe dintre acestea nu vor intra in productia din cauza greutatii foarte mari de peste 2kg, nefiind sigure pentru folosirea intr-un sistem unde placa de baza este montata vertical. Colegul meu Ramiro sunt sigur ca are cateva fantezii atunci cand vede atata cupru in pozele de mai jos.