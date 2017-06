Computex 2017 – GALAX arata placi video noi

Galax



In fiecare an, putem vedea doua lucruri in standul GALAX – implementari de varf pentru cea mai puternica placa video a momentului, respectiv demonstratii de overclocking cu azot lichid. Asa cum va puteti inchipui, anul acesta nu a reprezentat o exceptie, prin urmare am putut admira in standul lor modelele GALAX GTX 1080 Ti HOF Limited Edition si GALAX GTX 1080Ti HOF OC Lab Edition, doua implementari interesante de GTX 1080Ti. GALAX GTX 1080 Ti HOF Limited Edition este un model racit cu aer, cu o frecventa Boost declarata impresionanta (1759 MHz, cu 13MHz mai sus decat monstruosul AORUS Xtreme Edition).

Pe latura superioara a placii video, GALAX au montat un display LCD care poate afisa diverse informatii, cum ar fi temperatura nucleului grafic, tensiunea cu care acesta este alimentat sau viteza de rotatie a ventilatoarelor. Modelul GALAX GTX 1080Ti HOF OC Lab Edition are o frecventa Boost declarata ceva mai conservatoare (1683 MHz), insa este dotat din fabrica cu un waterblock full-cover, fiind perfect pentru integrarea intr-uin circuit de racire cu lichid.

Asa cum spuneam mai sus, demonstratiile cu azot lichid nu au lipsit nici anul acesta, cei de la GALAX avandu-i invitati in stand pe rbuass (Brazilia), Duck (Japonia) si Rauff (Germania), acestia incercand sa obtina rezultate cat mai impresionante cu noile placi video GALAX de-a lungul celor 5 zile de Computex.

Daca va fac cu ochiul noile modele de placi video ale producatorului asiatic, stati prin zona, deoarece in vara aceasta vom testa probabil cel putin unul dintre modelele prezentate la Computex.