Computex 2017 – Geil & Epic Gear

Geil



Geil au pus accent anul acesta pe seria de memorii iluminate RGB Super Luce, aceasta fiind alcatuita din modelul Super Luce RGB, dotat cu led-uri programabile individual, respectiv Super Luce RGB Lite, fiecare stick fiind dotat cu un singur LED.

Tot aici am putut vedea SSD-urile NVMe din seria Shuttle, dotate cu radiator din fabrica, precum si nu mai putin de 7 modele diferite de memorii dedicate platformelor AMD.

EpicGear, brand-ul de periferice de gaming al celor de la Geil, a fost reprezentat prin noi periferice, cum ar fi mouse-ul Morpha X, un model modular care permite schimbarea senzorului, a switch-urilor si a capacului. Am vazut de asemenea switch-urile EG MMS, probabil un rezultat al colaborarii cu Kailh sau alt producator de acest gen, EpicGear laundandu-se cu o durata de viata de pana la 70 de milioane de apasari.

Ca in fiecare an, ajungem la aceeasi concluzie si anume – produsele sunt interesante, dar ar fi si mai interesant daca le-am gasi si in magazinele din Romania. Cine stie… poate in curand.