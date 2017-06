Computex 2017 – Lian Li

Lian Li



Lian Li au venit la Computex cu o flota intreaga de carcase, cuvantul de ordine fiind aluminiul. De la impresionanta PC-T70, o combinatie intre masa de teste si carcasa si pana la PC-Q50A, PC-Q50B, sau PC-Q38, am putut vedea carcase din aluminiu pentru toate tipurile de placi de baza si pentru toate gusturile.

Am remarcat si impresionantele PC-Q37WX si PC-Q39G, carcase de tip tower cu arhitectura dual-chamber si laterale generoase din sticla. Nu in ultimul rand, in standul Lian Li am vazut un concept de AIO, cu radiatorul construit cupru natur si posibilitati de extindere ale circuitului.

Ce ne-a bucurat in principal a fost faptul ca spre deosebire de alti producatori high-end cu traditie, cei de la Lian Li nu s-au alaturat curentului foarte popular in zilele noastre de a lansa modele accesibile, produsele Lian Li avand in continuare calitatea cu care acestia ne-au obisnuit de-a lungul timpului.