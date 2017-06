Computex 2017 – MSI prezinta desktop-uri si notebook-uri noi

MSI



Este posibil ca in toata nebunia care a inconjurat viitoarele procesoare Intel Skylake-X si Kaby Lake X, respectiv AMD Threadripper, multi dintre noi sa fi trecut cu vederea anuntul celor de la Nvidia cu privire la platforma Max-Q. Despre ce este vorba? Ei bine, asa cum Intel defineau Ultrabook-urile cu mult timp in urma, cei de la Nvidia au definit o categorie, sau mai bine zis o filozofie de design, pentru notebook-uri de gaming. Este vorba despre Max-Q, notebook-uri care ar trebui sa poata fi dotate inclusiv cu GTX 1080, in conditiile in care grosimea nu poate fi mai mare de 17mm, respectiv nivelul maxim de zgomot nu poate depasi 40 dB.

Desigur, ultrabook-urile nu au avut succesul scontat de Intel, prin urmare sunt putin sceptic in momentul in care vad o noua incercare de acest gen. De aceasta data insa, exista o diferenta semnificativa, iar aceasta este obligativitatea echiparii cu o placa grafica GeForce GTX. Asta inseamna ca nu vom discuta despre notebook-uri subtiri si atat, ci despre notebook-uri de gaming. Iar aici lucrurile se schimba, pentru ca notebook-urile de gaming sunt o categorie de produse care se bucura de o crestere constanta in ultima perioada, alaturi de desktop-urile high-end.

Prin urmare nu ar trebui sa ne mire ca mai multi parteneri au prezentat deja notebook-uri care se incadreaza in “categoria” Max-Q in cadrul Computex-ului, iar unii dintre acestia au fost cei de la MSI. Este vorba despre modelele MSI GS63VR si GS73VR, modele cu diplay de 15, respectiv 17″, ambele fiind dotate cu GTX 1070. MSI GS63VR este un notebook de gaming cu o grosime de ~17mm si o greutate de 1.9KG, dotat cu GTX 1070, un display de 15″ cu un refresh de 120 Hz si un timp de raspuns de 3ms. Pe de alta parte, MSI73VR este dotat cu un display de 17″ HDR, cu un refresh de 120Hz si un timp de raspuns de 5ms.

Desigur, acestea nu sunt singurele noutati aratate de MSI la Computex. Astfel, MSI GT75VR este o adevarata bestie dotata cu procesor deblocat Core i7 7820HK, disponibila in 3 echipari – GTX 1080, 2 x GTX 1070 SLI si GTX 1070. Nici la capitolul desktop-uri cei de la MSI nu s-au lasat mai prejos, lansand la Computex familiile MSI Infinite, un sistem “brand” in constructia caruia accentul cade pe design (panou din sticla securizata, iluminare RGB), precum si o versiune Arctic pentru mini-PC-ul Trident 3, dotat cu o solutie grafica GTX 1070.