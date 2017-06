Computex 2017 – Placi de baza X299 si X370 de la MSI

MSI



Frenezia placilor de baza X299 continua la standul MSI, unde producatorul taiwanez a aratat nu mai putin de 4 modele de placi de baza X299, dedicate procesoarelor Kaby Lake-X si Skylake-X. Cei de la MSI au reinterpretat design-ul sistemelor de racire traditionale, integrand sistemul de racire pentru SSD-uri M.2 intr-un mod firesc, acest lucru putand fi observat cel mai usor in cazul modelului MSI X299 XPower Gaming AC. Varful de gama MSI este dotat cu un etaj de alimentare digital alcatuit din 12+1+1 faze, solutie Audio Boost 4, conectivitate dual Gigabit LAN de la Intel, 4 slot-uri PCI-E 3.0 x16, 3 conectori M.2, un conector U.2 si 10 conectori S-ATA 3. De asmenea, in pachetul placii de baza gasim un adaptor PCI-E ->M.2 dotat cu doi conectori M.2, ambele SSD-uri fiind protejate de un heatsink dedicat.

Modelul MSI X299 Tomahawk este dotat cu 4 slot-uri PCI-E 3.0 x16, 2 conectori M.2, 1 conector U.2 si 8 conectori S-ATA 3, pastrand solutia Audio Boost 4 si heatsink-ul pentru SSD integrat pe placa de baza. Cu aceeasi configuratie la capitolul stocare / slot-uri PCI-E vine si MSI X299 Gaming M7 ACK, insa aici avem parte de alte dotari la capitolele audio / retea. Astfel, solutia Audio Boost 4 Pro este alcatuita din doua procesoare audio, in timp ce conectarea la retea este asigurata de solutia Killer DoubleShot Pro. Cel de-al 4-lea model X299 prezentat de MSI la Computex se numeste MSI X299 SLI Plus si ofera dotari similare cu modelul Tomahawk, oferind in plus fata de acesta conectivitate Dual Intel LAN.

Desigur, X299 nu este singurul chipset care se bucura de o prezenta la Computex. Astfel, in standul celor de la MSI am putut admira modelele MSI X370 Gaming M7, precum si masivul MSI Z270 Godlike Gaming. Tot aici am putut vedea doua noi periferice (MSI Clutch GM70 GAMING Mouse si MSI Vigor GK80 GAMING Keyboard), precum si o versiune noua de Core Frozr, denmit MSI Core Frozr XL.