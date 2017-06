Computex 2017 – Seasonic prezinta FOCUS Plus, ECO Plus si Prime Air Touch

Dupa ce seria Prime si-a facut intrarea pe piata in toate cele 3 variante: Titanium, Platinum si Gold, Seasonic avea nevoie de o noua gama pentru a acoperi zona mainstream spre high-end. Solutia vine prin modelele din seria Focus ce vor fi disponibile atat in varianta modulara (Focus Plus) cat si semi-modulara (Focus). Vom vedea capacitati de 850W, 750W, 650w si 550W, cu certificare 80PLUS Gold sau Platinum. Electronica folosita va fi un KM3 (seria X lansata in 2013) optimizat pentru eficienta in productie (PCB-ul mai scurt, componente mai noi) ce pastreaza multe din dotarile high-end: ventilator cu functionare hibrida, condensatori japonezi la 105 grade C.

Pentru segmentul entry-level vom avea parte de un nou membru derivat din indragita serie S12II, pe numele sau de scena ECO Plus. Cu o arhitectura nemodulara si eficienta 80PLUS Bronze, Seasonic ECO Plus va veni cu puteri de 400W, 500W sau 600W si va viza segmentul de piata intre 50$ si 80$. Seria Prime va putea fi gasita in curand in trei noi variante: SnowSilent Titanium 750W, Prime Fanless 600W dar si Prime Air Touch Gold 750W ce vine cu 5 profile interschimbabile pentru ventilator.

Spre sfarsitul anului seria S12II si M12II va fi scoasa la pensie, in locul ei Seasonic va introduce pe piata CORE si CORE Plus. Este clar ca 2017 este un an important pentru Seasonic, intreaga gama (inafara de seria Prime care a fost lansata anul trecut) urmand sa fie reimprospatata.