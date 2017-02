Taiwan Excellence – E Ink

E Ink



Ramanem in zona producatorilor de display-uri, insa de aceasta data avem de-a face cu o situatie diametral opusa de cea a producatorilor OEM transformati in brand-uri. Povestea incepe clasic, cu infintarea companiei Ho Jei Lai in 1924 de catre Dl. Ho Chuan, companie care se ocupa cu productia de zahar si ingrasamant. In 1934 aceasta devine Yuen Foong Yu, iar in 1946 compania isi schimba profilul, principala activitate fiind productia de hartie. Din acel moment, intreaga activitate a companiei este strans legata de productia de hartie, ambalaje, timbre si produse conexe.

Intr-o alta parte a lumii, in 1997, un grup de studenti si profesori de la MIT fondau E Ink Corporation, o companie al carui principal obiect de activitate era dezvoltarea si ulterior productia de hartie electronica (e-paper). Conceptul nu era nou, primele incercari in acest domeniu avand loc in 1970. Totusi, spre deosebire de primele incercari, E Ink au reusit sa faca progrese reale, soldate cu inventia si patentarea hartiei electronice.

Practic, in acest caz locul cristalelor lichide a fost luat de microcapsule transparente, in interiorul carora se gasesc pigmenti albi incarcati pozitiv si pigmenti negrii incarcati negativ, tensiunea necesara comutarii intre cele doua stari (alb sau negru) fiind infima prin comparatie cu consumul cristalelor lichide, respectiv al sursei de lumina dintr-un panou LCD.

Primul e-book reader – Sony Librie – era lansat in Japonia in 2004, in timp ce produsul care a popularizat cu adevarat conceptul de e-book reader si implicit conceptul de hartie electronica, Amazon Kindle, vedea lumina zilei in 2007. DIspozitivul era fabricat de Foxconn, unul dintre partenerii care furnizau componente fiind Prime View Int’l Co. Ltd.

Ce legatura exista intre cel mai mare producator de hartie din Taiwan si o companie fondata de studenti si profesori de la MIT, care au descoperit un nou tip de display? Ei bine, de-a lungul timpului, YFY s-a transformat intr-un adevarat concern, in cadrul caruia activeaza peste 100 de companii. Una dintre acestea, Prime View Int’l Co. Ltd, a furnizat de la bun inceput parti componente pentru e-book reader-e, avand o stransa relatie de cooperare cu Hon Hai Precision Industry (Foxconn). In momentul in care potentialul hartiei electronice a devenit evident, in urma succesului neasteptat avut de Amazon Kindle, Prime View Int’l Co. Ltd a achizitionat E Ink Corporation pentru 450 de milioane de dolari, aceasta devenind parte a grupului YFY la sfarsitul lui 2009.

Din acel moment, Prime View Int’l Co. Ltd si-a schimbat denumirea in E Ink Holdings, devenind cel mai mare producator de hartie electronica din lume, furnizor pentru majoritatea produselor care incorporeaza aceasta tehnologie.

Produsul pentru care E Ink au primit distinctia Taiwan Excellence Gold Award se numeste 32 inch Color ePaper display si incorporeaza cele mai noi tehnologii in materie de hartie electronica, fiind dotat cu o matrice CFA (color filter array). Panoul ofera unghiuri de vizualizare de 180 de grade si nu necesita alimentare atata timp cat imaginea afisata nu se schimba. Aplicatiile pot varia de la industria publicitara si pana la meniuri pentru restaurante sau baruri sau puncte de informare in mijloacele de transport in comun.

Desigur, un display color reprezinta varful acestei tehnologii in momentul de fata, insa aplicabilitatea hartiei electronice atinge o gama mult mai vasta de industrii. De la display-uri secundare pentru smartphone-uri, sau chiar huse dotate cu aceasta tehnologie si pana etichete cu preturi in supermarketuri, decoratiuni interioare (placi de faianta care isi schimba modelul si culoarea), infrastructura (panouri informative in muzee, mijloace de transport in comun, obiective turistice), hartia electronica are potentialul de a inlocui partial echivalentul tradiational, avand astfel un impact pozitiv din punct de vedere ecologic. In primul rand datorita reducerii exploatarii masei lemnoase in scopul productiei de hartie, in al doilea rand datorita diminuarii utilizarii produselor chimice in tipografii si nu in ultimul rand datorita consumului redus de energie.