Review – Apacer Z280 240GB M.2 NVMe SSD

Apacer Z280 240GB M.2 NVMe

Dupa un inceput marcat cu probleme de compatibilitate si disponibilitate redusa, SSD-urile NVMe devin din ce in ce mai accesibile si mai mature. Ce s-a schimbat? Pe de-o parte avem aparitia memoriei 3D NAND, disponibila acum in volume suficiente de la IMFT si Toshiba, in timp ce Phison, Silicon Motion si Marvell au lansat controllere performante PCIe 3.0 4x, implementate imediat de majoritatea jucatorilor importanti. Intarzierea precum si disponibilitatea redusa a seriei 960 Pro / Evo a celor de la Samsung a facut ca alti producatori sa profite, incepand sa recupereze din cota de piata pierduta.

In acest moment, piata SSD-urilor NVMe este impartita dupa cum urmeaza: Samsung foloseste cel mai performant controller de pe piata produs chiar de ei (Polaris), Intel 600p si A-Data SX8000 folosesc Silicon Motion, Plextor M8Pe foloseste Marvell, OCZ RD400 foloseste un controller in-house Toshiba in timp ce restul producatorilor s-au orientat catre Phison (Corsair, Apacer, Zotac, MyDigitalSSD, Galax, G.Skill, PNY, Patriot).

Astazi vom testa primul SSD NVMe lansat de catre compania taiwaneza Apacer, despre care am mai vorbit si in alte randuri. Este interesant faptul ca Z280 este bazat pe un controller Phison E7 pe care nu l-am mai testat pana acum, cuplat cu memorie 2D MLC pe 15nm de la Flash Forward (Toshiba / SanDisk). Desi performanta si densitatea memoriilor 2D sunt ceva mai mici decat a celor 3D (Phison E7 + Toshiba 3D NAND putem intalni pe Corsair MP500 sau Patriot Hellfire), pretul este mult mai prietenos in primul caz. Acesta este si motivul pentru care Apacer, precum si alti producatori, au apelat la aceasta varianta.