Apacer Z280 240GB M.2 NVMe Dupa un inceput marcat cu probleme de compatibilitate si disponibilitate redusa, SSD-urile NVMe devin din ce in ce mai accesibile si mai mature. Ce s-a schimbat? Pe de-o parte avem aparitia memoriei 3D NAND, disponibila acum in volume suficiente de la IMFT si Toshiba, in timp ce Phison, Silicon […]