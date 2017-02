Review – Samsung 960 Pro & Samsung 960 EVO

Samsung 960 Pro

In septembrie anul trecut cand Samsung au anuntat modelele 960 Pro si Evo, acestea au devenit imediat cele mai rapide SSD-uri NVMe destinate segmentului consumer. Desi interesul si cererea au fost enorme, disponibilitatea a fost extrem de limitata, in Romania primele stocuri constand in cateva zeci de bucati disponibile in ianuarie 2017. Vinovata pentru aceasta situatie este memoria V-NAND, produsa in regim OEM de Samsung pentru mai multe dispozitive, printre care si iPhone 7, acesta utilizand mare parte din stocurile producatorului corean in ultimul trimestru al anului trecut.

Noul controller Polaris cu 5 nuclee inlocuieste mai vechiul UBX ce avea doar 3 nuclee, in timp ce memoria V-NAND cu 48 layere ia locul celei pe 32 layere atat in cazul seriei Pro cat si in cazul seriei EVO. Desi sunt bazate pe acelasi controller cat si pe imbunatatirile aduse de cea de-a treia generatie de memorie V-NAND, 960 Pro si EVO sunt diferite atat in ceea ce priveste pretul cat si performanta.

In timp ce varianta Pro foloseste memorie MLC, mezinul EVO se multumeste cu memorie TLC (aceasi folosita si in 850 EVO-ul de 4TB lansat nu demult). Pentru a permite capacitati mai mari pastrand totodata arhitectura single-sided, 960 Pro foloseste tehnologia PoP (Package-on-Package) pentru a aseza memoria cache direct deasupra controller-ului. Pentru acest lucru se foloseste un alt procedeu de fabricatie, un alt motiv pentru care seria Pro are un pret per GB mai ridicat decat EVO.

Atat 960 Pro cat si 960 EVO pot fi gasite pe piata in 3 variante, diferentiate in functie de capacitate: 512GB, 1TB si 2TB pentru varful de gama Pro, respectiv 250GB, 500GB si 1TB pentru mezinul EVO. Astazi noi vom testa modelul de mijloc, adica cel de 1TB pentru 960 Pro, respectiv 500GB pentru 960 EVO. In ceea ce priveste performanta, putem vedea faptul ca 960 EVO nu ramane cu mult in spate, acest lucru fiind posibil datorile bufferului SLC (Samsung il numeste TurboWrite) ce are o dimensiune de 13GB (250GB), 22GB (500GB) sau 42GB (1TB). De notat ca dimensiunile bufferului pot fi mai mici decat cele amintite mai devreme, daca SSD-ul nu are suficient spatiu liber.

Samsung ofera garantie de 5 ani si intre 400 si 1200 TBW in functie de capacitate pentru modelul Pro, in timp ce EVO beneficiaza de 3 ani garantie si intre 100 si 400 TBW. Desi nu este o masura direct a fiabilitatii, timpul de functionare (MTBF) este specificat ca fiind de 1.5 milioane de ore.