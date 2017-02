Prezentare – AORUS GeForce GTX 1080 xtreme edition 8G

AORUS GeForce GTX 1080 xtreme edition 8G



AORUS este un cuvant pe care l-ati auzit in repetate randuri in ultima luna. In fond, daca brand-ul exista pentru notebook-uri si periferice de cativa ani, decizia celor de la GIGABYTE de a unifica produsele high-end sub acelasi nume reprezinta o miscare inteligenta, placile de baza, placile video, notebook-urile de gaming si perifericele fiind acum sub acelasi acoperis. Desigur, despre placi de baza v-am tot povestit, ba chiar v-am aratat si notebook-uri si periferice in ultimul an.

Pe de alta parte, astazi vedem prima data cum arata o placa video AORUS, mai precis AORUS GeForce GTX 1080 xtreme edition 8G. Desigur, sunt convins ca in momentul in care GTX 1080 Ti va fi lansata, cei de la GIGABYTE vor avea modele complet noi in gama AORUS. Pana atunci insa, modelul pe care il analizam astazi este vechiul nostru prieten GIGABYTE GTX 1080 Xtreme Gaming, cu o alta denumire si un alt aspect. Caracteristicile principale au ramas aceleasi (PCB, frecvente, sistem de racire, etc) prin urmare nu avem prea multe de testat astazi.

Vom arunca totusi o privire asupra primei placi grafice AORUS venita in laborator, chiar daca diferenta tine mai mult de aspect. Pana la urma, daca ne gandim la modding si la sisteme high-end, aspectul are si el importanta lui in asamblarea unui PC de top.