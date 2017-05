Computex 2017 – Intel anunta 9 procesoare noi

Intel





Core i5 7640X Core i7 7740X Core i7 7800X Core i7 7820X Core i9 7900X Familie Kaby Lake-X Skylake-X Nuclee / fire de executie 4/4 4/8 6/12 8/16 10/20 Frecventa 4GHz 4.3 GHz 3.5GHz 3.6GHz 3.3GHz Turbo Boost 4.2GHz 4.5GHz 4GHz 4.5GHz 4.5GHz Magistrale PCI-E 3.0 16 16 28 28 44 Memorie Dual Channel Quad Channel TDP 112 W 112 W 140 W 140 W 140 W Pret 242 USD 339 USD 389 USD 599 USD 999 USD



Am putea spune, pe buna dreptate, ca in ultimii ani cei de la Intel au oferit progres tehnologic cu pipeta, saltul de la o generatie la alta fiind din ce in ce mai mic, in timp ce pretul, in cazul Broadwell-E, a trecut de orice prag maxim impus in trecut, iar calitatea pastei termice sau a PCB-ului in cazul lui Kaby Lake au lasat de dorit. Normal, daca stam sa ne gandim ca Intel au dominat piata fara o concurenta reala in ultimii 5 ani.

Acest lucru s-a schimbat odata cu lansarea procesoarelor din familia Ryzen – chiar daca performanta clock per clock nu este identica, iar frecventele de care sunt capabile acestea inca nu ajung in zona in care opereaza procesoarele Intel, asaltul procesoarelor Ryzen in zona multi-core nu poate fi pus la indoiala, Ryzen fiind o gura de aer proaspat pentru utilizatori. Asaltul celor de la AMD nu se rezuma insa doar la lansarea din primavara acestui an, compania anuntand deja viitoare modele care vor ajunge pana la 16 nuclee si 32 de fire de executie.

In conditiile in care Ryzen 1800X nu a avut probleme in a lupta cu echivalentul Intel 6900K, un procesor de 2-3 ori mai scump, era clar ca aparitia unui monstru cu 16 nuclee si 32 de fire de executie ar fi pus in reala dificultate oferta actuala a celor de la Intel, un procesor cu 10 nuclee si 20 de fire de executie care costa 1700 USD fiind un slab concurent din orice punct de vedere.

Prin urmare, ieri am avut ocazia sa asistam la unul dintre cele mai impresionante anunturi facute vreodata de Intel, acestia urmand sa lanseze in urmatoare perioada nu mai putin de 9 procesoare, precum si o gama noua, mai precis Core i9! De la cele doua modele Kaby Lake-X si pana la varful de gama Intel Core i9 7980XE avem parte de o variatie cum rar am vazut in trecut, in functie de numarul de nuclee si fire de executie. Toate procesoarele dedicate platformei X299 sunt deblocate.

Aruncand o privire rapida prin cele doua tabele, putem vedea imediat efectele lansarii Ryzen. Astfel, modelul 6c/12t din oferta Intel costa acum 389 USD, in timp ce modelul 8c/16t poate fi achizitionat pentru 599 USD, iar 10c/20t pentru 999 USD. Inainte sa ne bucuram insa, nu putem trece cu vedear faptul ca Intel cu crescut inca odata pragul de pret pentru varful de gama (18c/36t, 1999 USD), o alta veste proasta pentru entuziasti fiind pasta termica utilizata intre IHS si suprafata pastilei, la fel ca si in cazul Kaby Lake.

Vom vedea in curand cum se comporta noile procesoare Intel, cert este ca vara aceasta se anunta a fi una fierbinte din punct de vedere al lansarilor de procesoare, atat Intel cat si AMD avand modele noi pregatite pentru lansare. Daca am vedea si o batalie a preturilor, ar fi si mai frumos…