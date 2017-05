Cumpara placi video si placi de baza MSI si poti primi pana la 505 RON prin MSI cashback

MSI Cashback





Promotiile sunt ceva des intalnit in ultimii ani, de parca uneori intreg anul ar fi o continua promotie in care magazinele ofera reduceri peste reduceri, promovate atat de agresiv incat aproape nu mai suntem sensibili la mesajul acestora – cumpara. Totusi, uneori aceste promotii sunt organizate direct de producator si uneori chiar sunt interesante si utile pentru cei care aveau deja in plan o achizitie. De exemplu, MSI deruleaza doua campanii foarte interesante in aceasta perioada, in cadrul carora incearca sa recompenseze clientii care achizitioneaza produsele lor.

MSI Cashback este o promotie care se desfasoara in perioada 14 Aprilie -14 Mai, in cadrul careia puteti primi inapoi o suma de bani daca ati achizitionat in aceasta perioada un produs MSI. De exemplu, daca ati achizitionat un MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 3G puteti primi inapoi 70 RON, pentru achizitia unui MSI Z270 GAMING M7 puteti primi 135 RON, iar in cazul in care ati achizitionat un MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G puteti primi inapoi 230 RON.

Cashback-ul se cumuleaza, ba chiar primiti bonus daca achizitionati o placa de baza MSI si o placa video MSI. De exemplu, pentru un MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G si o placa de baza MSI X99A GODLIKE GAMING CARBON veti primi 230 + 230 + 45 RON, adica 505 RON. Lista completa cu modelele care fac obiectul acestei promotii si suma primita inapoi prin MSI cashback o puteti gasi aici. Daca ati cumparat un produs MSI care se califica in perioada 14 Aprilie – 14 Mai, puteti aplica pentru promotia MSI cashback aici, intre 30 si 60 de zile de la achizitia produsului.

Concomitent cu aceasta promotie, cei de la MSI deruleaza o a doua campanie in perioada 26.04-26.06 (sau in limita stocului disponibil), fiecare utilizator care achizitioneaza o placa de baza din cele selectate pentru promotie, sau un desktop MSI din modelele participante putand primi o copie gratuita a jocului Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands Deluxe Edition PC.

Cu alte cuvinte, daca aveati in plan o achizitie de placa de baza plus placa video in aceasta perioada, in functie de modelele alese puteti primi de la MSI pana la 505 RON prin MSI cashback, plus un joc in valoare de 295 RON, adica un bonus binemeritat a carui valoare poate ajunge pana la 800 RON. Spor la cumparaturi!