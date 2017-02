Taiwan Excellence – ASUS

Asus



Am lasat la sfarsit un brand care nu mai are nevoie de nici un fel de prezentare, mai precis Asus. Daca prima etapa a dezvoltarii economiei taiwaneze a fost reprezentata de companii precum Tatung sau Yuen Foong Yu, iar cea de-a treia etapa, la care asistam acum, are ca principali actori start-up-urile incurajate de administratie, companiile care au transformat decisiv Taiwan-ul din producator OEM intr-unul dintre principalii jucatori ai industriei IT fac parte din al doilea val al dezvoltarii industriei si se numesc MediaTek, TSMC, Acer, HTC si nu in ultimul rand Asus, unul dintre cele mai cunoscute si indragite brand-uri taiwaneze.

Nu cred ca are rost sa intru in detalii legate de istoria gigantului taiwanez, acestia fiind unii dintre cei mai mari producatori de placi de baza, placi grafice si notebook-uri din lume, un numar important din cititorii nostrii utilizandu-le produsele in fiecare zi. Anul acesta, Asus au primit distinctia Taiwan Excellence Silver Award pentru trei produse, mai precis monitorul Designo Curved Monitor, smartphone-ul ZenFone 3, respectiv smartphone-ul ZenFone 3 Deluxe.

Am avut ocazia sa stam de vorba cu Debby Lee, Global Director of Corporate Communications, de la care am aflat mai multe detalii legate de filozofia companiei, dezvoltarea sa in ultimii ani (17000 de angajati in 58 de birouri din toata lumea, dintre care peste 5500 sunt ingineri care lucreaza in departamentul R&D) dar si conditiile de top oferite de Asus angajatilor, cum ar fi SPA-ul din cadrul companiei (piscina, sala de forta, etc) de care angajatii beneficiaza, acestia putand folosi aceste facilitati in timpul saptamanii, in timp ce in week-end SPA-ul este gratuit atat pentru angajati cat si pentru membrii famililor acestora.

Nu in ultimul rand, Derek Yu, ASUS ROG Global Marketing Director, supranumit si “ROG General”, ne-a vorbit despre implicarea celor de la Asus in gaming in general si eSports in particular. Astfel, am avut parte de o trecere in revista a istoriei ROG, precum si ocazia de a testa de viu cel mai nou monstru al seriei, mai precis notebook-ul racit cu lichid Asus ROG GX800.

Pentru mine, intalnirea cu Derek a avut o semnificatie speciala, acesta fiind unul dintre creeatorii seriei ROG, motiv pentru care am depanat amintiri legate de vremurile de odinioara, in care produse precum Asus Commando sau Rampage Extreme faceau legea, iar noi pierdeam noapte dupa noapte overclockand procesoare din seria Wolfdale cu ajutorul acestor placi de baza. Deh…cine isi mai aduce aminte acum de recordurile mondiale doborate acum 9 ani cu E8400 si Asus Commando inainte de lansarea reviziei E0…

Am incheiat vizita la sediul Asus cu un sentiment de nostalgie, iar acum a venit momentul sa incheiem aici periplul nostru in Taiwan. De aceasta data am mers si mai departe de-a lungul procesului tehnologic, incepand cu fabricile in care se produc utilajele care stau la baza productiei procesoarelor, mosfetilor sau SMD-urilor si incheiand cu brand-urile care integreaza aceste piese in produsele lor, de la placi de baza si placi video la notebook-uri sau smartphone-uri. Sper ca v-am ajutat sa intelegeti mai bine intreg procesul de fabricatie al componentelor pe care le utilizam in fiecare zi si nu in ultimul rand cred ca avem cu totii ceva de invatat din modelul dezvoltarii taiwaneze, incurajat printre altele si prin programe ca Taiwan Excellence Awards.