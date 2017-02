Taiwan Excellence – Delta

Delta



Daca brand-urile pe care le-am vizitat pana acum stau la baza industriei dar nu spun mare lucru pasionatilor, cu totul altfel stau lucrurile in cazul celor de la Delta Electronics. Fondata in 1971 de catre Dl. Bruce Cheng, compania taiwaneza este binecunoscuta entuziastilor, in special overclockerilor, datorita ventilatoarelor si surselor de alimentare. Un procent insemnat de surse comercializate sub alt brand contin electronica Delta, iar ventilatoarele de turatie ridicata produse de acestia au fost aliati importanti de-a lungul multor sesiuni de bench pentru overclockerii din vechime, ca sa nu mai vorbim despre serverele racite cu ajutorul lor.

Si in zilele noastre, daca citesti acest articol de pe un notebook, exista 50% sanse ca alimentatorul acestuia sa fie produs de Delta, mai ales daca discutam despre modele Lenovo sau Acer. Cat despre utilizatorii de iPhone, probabil ca acestia nici macar nu isi inchipuie ca undeva in interiorul telefonului lor exista cateva componente minuscule denumite 01005 Chip Inductor, produse de… ati ghicit, Delta Electronics.

Intr-adevar, Delta este unul dintre cei mai mari producatori de componente pentru o gama variata de industrii, produsele comercializate sub brand propriu fiind mult mai putin numeroase… pana de curand. Spun asta deoarece compania taiwaneza a abordat in ultimii ani atat piata consumer prin brand-uri ca Vivitek (proiectoare), respectiv Innergie (powerbank-uri), dar mai ales latura industriala a conceptului Green Energy.

In primul rand prin optimizarea consumului de curent in facilitatiile proprii, cu ajutorul celulelor solare, respectiv al aburului captat din pamant, in al doilea rand prin productia de panouri solare, sisteme de ghidaj si sisteme de stocare pentru acestea, Delta furnizand componentele necesare mai multor facilitati de captare a energiei solare din Statele Unite ale Americii.

De asemenea, Delta s-au concentrat in ultimii ani pe productia de roboti industriali, puncte de incarcare pentru masini electrice, acumulatori pentru masini electrice si in general orice are legatura cu conceptul Green Energy, indiferent daca discutam despre cladiri de birouri, echipamente telecom sau fabrici. In momentul de fata, compania opereaza facilitati de productie si cercetare in Taiwan, China, Europa, India, Japonia, Singapore, Tailanda si Statele Unite ale Americii, compania inregistrand in 2015 venituri de aproape 8 miliarde de dolari.