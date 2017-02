Taiwan Excellence – Kenda

Kenda



Al doilea producator pe care l-am vizitat care nu are legatura cu domeniul IT se numeste Kenda si produce anvelope din 1962. Prima fabrica a fost deschisa in Yuan-Lin, principalul obiect de activitate fiind productia de cauciucuri pentru biciclete. In 1970 incepea productia de cauciucuri pentru motociclete si scutere, in 1983 pentru rulote iar in 1985 era deschisa a doua fabrica in Taiwan.

In 1991, Kenda deschideau prima fabrica in China, in Shenzhen, in timp ce in anul urmator compania deschidea primul birou pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. In ultimii 30 de ani, Kenda s-au extins exponential, deschizand fabrici noi in Taiwan, China si Vitenam, ocupand la sfarsitul lui 2010 locul 27 in clasamentul producatorilor de cauciucuri la nivel mondial, cu un venit de ~700 de milioane de dolari. Printre altele, Kenda este sponsorul echipei de ciclism Giant Asia Racing Team.

Anul acesta compania a primit distinctia Taiwan Excellence Silver Award pentru modelul Kenda K1160X Valkyrie, un cauciuc destinat competitiilor velo pe asfalt. Principalele caracteristici ale acestuia sunt date de compusul din care este construit (R3C), care imbunatateste tractiunea pe carosabil ud, reducand in acelasi timp rezistenta la inaintare, respectiv de materialul de protectie K-Armor, care sporeste rezistenta la perforare, pastrand in acelasi timp o greutate totala redusa a cauciucului.

In imaginile de mai jos puteti observa cele trei straturi componente ale protectiei K-Armor, acestea fiind dispuse in interiorul cauciucului, pe suprafata care intra in contact cu asfaltul. Am facut si un mic “benchmark” la fata locului si pot sa va spun ca a fost destul de dificil sa perforam cauciucul chiar si cu un ac bine ascutit.

Incheiem aici scurta abatere de la companiile pe care le abordam in mod traditional si pot sa va spun ca am lasat la sfarsit ultimele etape ale productiei, ultimele 3 pozitii in serialul nostru fiind dedicate celor de la Vivotek, Thermaltake si Asus. Pana atunci, va uram un week-end placut!