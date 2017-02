Taiwan Excellence – Luxgen

Luxgen



Nu va faceti griji, nu avem nici un fel de intentie de a aborda domeniul auto, nici acum si nici in viitor. Motivul pentru care va povestim despre Luxgen este unul cat se poate de simplu. La fel ca si companiile din domeniul IT sau din industria grea despre care v-am povestit pana acum, Luxgen au aplicat cu succes aceleasi principii pentru dezvoltare care stau la baza economiei taiwaneze.

Astfel, compania fondata in 1951 sub denumirea Tai-yuan Textile Company de catre Dl. Chin-Lin Yen s-a transformat de-a lungul anilor in Yulon Group, un conglomerat din care fac parte mai multe companii care activeaza in industria textila si in industria auto. Istoria este similara cu cea a companiilor despre care v-am povestit pana acum – in 1957 incepea productia de piese si subansamble pentru Nissan, Yulon semnand un acord similar cu Mitsubishi in 1973. De-a lungul timpului, Yulon Group au devenit producatori sub licenta ai autoturismelor Nissan, iar in 1986 avea loc prima incercare de a produce un model propriu, denumit Feeling 101.

Trecerea de la un producator sub licenta la un brand care isi proiecteaza si construieste propriile produse a avut loc in 2009, prin lansarea brand-ului Luxgen. Acestia au lansat 7 modele in ultimii 8 ani, modelul Luxgen V7 TURBO ECO HYPER primind distinctia Taiwan Excellence Silver Award anul acesta. Modelul in cauza se remarca prin facilitatile oferite pasagerilor cu disabilitati, Luxgen V7 TURBO ECO HYPER fiind dotat atat cu un sistem electric de acces al pasagerilor in scaun cu rotile in interior cat si cu un sistem de fixare al acestuia in timpul transportului.

Nu vom intra in detalii legate de produsele acestora, deoarece autoturismele nu se numara printre subiectele abordate de noi. Cert este ca transformarea dintr-un producator de piese intr-un brand de sine statator reprezinta exact genul de poveste de succes pe care am intalnit-o si in cazul altor companii taiwaneze, iar in acest caz accentul a fost pus si pe cooptarea unor leaderi cu vasta experienta in domeniu, dintre care i-as aminti pe Dl. K.C. Hu, actualul CEO al companiei, acesta ocupand in trecut functia de presedinte in cadrul Ford Premium Auto Group China, Mazda Taiwan, respectiv Jaguar Taiwan, precum si pe Dl. Kazutoshi Mizuno, SVP of Engineering, care a participat la dezvoltarea modelelor Nissan R32 GTR si R35 GTR, printre altele, in calitate de inginer sef.