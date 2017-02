Taiwan Excellence – Thermaltake

Thermaltake



Si de aceasta data i-am vizitat pe colegii de la Thermaltake, in fond este vorba despre o companie care are legaturi stranse cu obiectul nostru de activitate, indiferent daca discutam despre surse, carcase, sisteme de racire cu lichid sau periferice de gaming. Evident, am aflat noi informatii despre serviciul Thermaltake Smart Power Management, compania taiwaneza participand anul acesta la cea de-a treia editie a targului Smart Cities India si am admirat castigatorul distictiei Taiwan Excellence Silver Award, Thermaltake Suppressor F51, despre care ati putut citi aici.

Am putut incerca pe viu noua serie de scaune de gaming Ttesports, alcatuita din modelele X Comfort, X Fit, GT Comfort si GT Fit, precum si urmatoarele carcase din seria P, mai precis Thermaltake Core P1 si Thermaltake Core P7. Nu in ultimul rand, am stat de vorba cu CEO-ul Thermaltake, Dl. Kenny Lin, despre implicarea celor de la Thermaltake in modding si eSports. Astfel, am aflat castigatorii 2016 Thermaltake CaseMOD Invitational Season 2, mai precis Yu Han (China), Siwasak Sirisomboon (Tailanda) si Maciel Barreto (Brazilia).

Thermaltake CaseMOD Invitational este cea mai mare competitie de modding organizata la nivel global incepand cu anul 2015, alaturi de sponsori cum ar fi NewEgg sau Intel, in cadrul acesteia participand modderi de pe toate continentele. Proiectele care au ocupat podiumul anul acesta sunt cu adevarat spectaculoase si pot fi admirate in imaginile de mai jos. Poate in viitor vom vedea si modderi romani in cadrul acestei competitii…

Personal, mi-a atras atentia Thermaltake Core P1, versiunea mini ITX a binecunoscutei Core P5. Aceasta accepta placi de baza in format mini ITX, radiatoare de 240mm, dar si combo-uri pompa+rezervor si sincer sa fiu suna destul de tentant un custom loop intr-un Core P1…