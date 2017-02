Taiwan Excellence – Vivotek

Vivotek



Fondata in anul 2000, Vivotek are ca principal obiect de activitate dezvoltarea, productia si comercializarea camerelor de supraveghere, precum si integrarea acestora in solutii complete hardware + software. Pe masura ce conceptul Internet of Things capata din ce in ce mai multa tractiune, toate ramurile care fac parte din acest concept (captarea informatiilor prin senzori, stocarea informatiilor si analizarea lor) se dezvolta si se transforma in mod exponential. Astfel, camerele de supraveghere nu mai sunt utilizate acum doar pentru surprinde sau preveni o infractiune ci si pentru colectarea datelor in scopul analizei statistice.

Un bun exemplu in acest sens ar fi Vivotek SC8131, care utilizeaza tehnologii 3D proprietare pentru a masura numarul de oameni care trec printr-o anumita zona intr-un anumit interval de timp, de exemplu, intrarea unui stadion sau magazin retail. Clientul care utilizeaza aceasta camera poate avea astfel acces la informatii importante legate de numarul de oameni care au tranzitat zona monitorizata intr-un sens sau altul, orele la care traficul este mai ridicat s.a.m.d. Astfel, un manager de magazin, de exemplu, stie cand are nevoie de 2 angajati pentru acoperi o suprafata, respectiv cand are nevoie de 4 angajati pentru aceeasi suprafata, stie care sunt zonele din magazin cele mai vizitate si implicit ce produse au atras atentia consumatorului s.a.m.d.

Desigur, supravegherea ramane in continuare scopul principal al camerelor dedicate, iar avansul tehnologic si-a facut simtita prezenta din plin si in acest domeniu. Astfel, camera care a primit distinctia Taiwan Excellence Silver Award, Vivotek SD9364-EH, integreaza unele dintre cele mai performante tehnologii ale momentului, cum ar fi encodarea real-time H.265, senzor CMOS capabil de filmare 1080p @ 60 fps, zoom optic 30X, precum si VAIR (Vari-Angle IR).

Vivotek SD9364-EH poate filma in mod IR pana la o distanta de 250m, datorita tehnologiei VAIR, cu ajutorul careia unghiul de cuprindere poate fi modificat prin schimbarea pozitiei celor doua lentile. Poate in teorie nu suna spectaculos, dar in practica acest lucru este cel putin impresionant, imaginile surprinse in acest mod putand duce la recunosterea unui individ de la 250m pe intuneric, fara ca acesta sa stie macar ca este filmat.

Evident, o astfel de camera este capabila de a panorama 360 de grade in mod continuu, este certificata IP66 pentru rezistenta la apa sau praf si poate functiona in parametrii intre -50 si 50 oC. De asemenea, camera este dotata cu functie de dezaburire, urmarire automata a obiectelor in miscare, precum si stabilizare electronica a imaginii. Pasionatul de tehnologie din mine nu poate sa nu aprecieze performantele la care acest tip de camere au ajuns, dar in acelasi timp nu pot sa nu simt un fior rece pe sira spinarii realizand implicatiile aproape orweliene pe care o solutie de supraveghere atat de performanta le-ar putea avea…