Review – Corsair HX1200 (Platinum)

Corsair HX1200 (Platinum)

Daca este marti, atunci este timpul pentru inca un review de surse – de data aceasta testam modelul de 1200W al seriei HX de la Corsair. Dupa cum probabil v-ati dat seama deja, discutam despre varianta 2017, mentionata pentru prima oara in cazul review-ului sursei HX750 publicat acum cateva saptamani. Cu o pozitionare intre RM (Gold) si AXi (Platinum), seria HX beneficiaza de certificare pentru functionarea la o temperatura de 50 grade C precum si de condensatori japonezi certificati pentru 105 grade C.

Mai mult, garantia de 10 ani si cablurile speciale Type 4 cu ripple redus fac din gama HX un competitor de temut pe piata surselor premium. Arhitectura complet modulara, functionare semi-pasiva precum si selectorul single / multi-rail sunt deja dotari standard pentru sursele Corsair (si nu numai) din gama de varf. A venit momentul sa trecem mai departe si sa vedem cum se prezinta acest “mic” monstru de 1200W, o putere numai buna pentru mining sau pentru un sistem cu mai multe placi video.