Review – MSI GeForce GTX 1060 6GB OCV1 vs MSI GeForce GTX 1060 6GB Aero ITX vs MSI GeForce GTX 1060 3GB Aero ITX

MSI GeForce GTX 1060



Traim vremuri interesante….vremuri in care companii care au dat intotdeuna dovada de o conduita impecabila atunci cand vine vorba de lansari baga capul in pamant ca strutul si ofera sample-uri pentru 15-20 de site-uri din toata lumea, doar, doar nu ar mentiona cineva politica de preturi sau performanta in jocuri (da…la tine ma gandesc, Intel), respectiv vremuri in care performanta in jocuri nu prea mai conteaza, in conditiile in care tot stocul merge catre minat.

Nu ma credeti? E ok, nici eu nu m-as fi crezut in urma cu 2-3 saptamani… cert este ca acum un GTX 1080Ti costa mai mult decat un Titan XP, iar stocurile lasa de dorit. Pentru ca, nu-i asa, maine vom fi cu totii milionari din crypto-currency, asa ca de ce nu ar costa un GTX 1070 cat un GTX 1080 la lansare….sau un GTX 1080Ti cat un Titan XP. E logic…doar facem bani cu ele…sau … ma rog…

In acest context cel putin interesant, in conditiile in care preturile au depasit deja orice limita iar disponibilitatea este o poveste frumoasa, ne-am gandit ca nu ar strica sa va povestim despre cateva implementari de GTX 1060 de la MSI. Cine stie…poate le puneti la minat si va imbogatiti cu ele…si atunci…nu uitati sa aruncati o bere in directia potrivita…

Nu…nu va obliga nimeni… dar daca te-am inspirat cu acest articol si ai cumparat modelul x, pe care l-ai folosit pentru a obtine y bani… nu fi zgarcit… o bere merge intotdeauna…mai ales vara. Prin urmare, am pus 3 modele noi de la MSI alaturi de clasicul MSI GTX 1060 Gaming X testat in urma cu un an si ne-am apucat de treaba.