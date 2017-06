Computex 2017 – CyberMods 24H

CyberMods 24H







Computex-ul nu este doar un loc unde putem vedea cele mai noi tehnologii, ci si un loc unde se intalnesc pasionati din toate domeniile, iar cele mai populare “sporturi” din domeniul hardware au parte si de concursuri live. Daca pana acum eram obisnuiti sa vedem concursuri de overclocking (cei de la GSkill au facut o treaba buna si anul acesta), 2017 este primul an in care Computex-ul a gazduit un concurs live de modding, mai precis CyberMods 24h.

Spun primul an pentru ca spre deosebire de anii trecuti in care producatori ca InWin au organizat astfel de concursuri in fabrica si au expus rezultatele la Computex, CyberMods 24h a fost un concurs live, organizat de catre CyberMedia si TAITRA in spatiul expozitional Nangang, acolo unde isi prezinta produsele majoritatea producatorilor hardware.

Organizatorii au invitat 6 echipe din Australia, China, Filipine, Tailanda, Marea Britanie si Statele Unite ale Americii, pentru a se lupta fata in fata, cu scopul de a crea cel mai spectaculos mod in 24 de ore, impartite pe parcursul a 3 zile. Alex Ciobanu si Ethan Cooper din Australia, Xing Kai si Cheng Zi din China, Michael John Lanaza Lacerna si DJ Madrid din Filipine, Peerakij Rungthongkhamkul si Chaipoj Khaowasut din Tailanda, Alexander Banks si Robert Deluce din UK si Calen Saddler si Jim Weist din SUA s-au infruntat pe parcursul celor trei zile sub ochii participantilor la Computex, care au avut si ocazia de a asista pe viu la o serie de workshop-uri legate de modding.

La final, un juriu alcatuit din reprezentantii sponsorilor (Fanny Chang, directorul CyberMedia, Henry Wu, de la ZADAK511, Mike Fierheller de la Thermaltake, Katrina Kuo de la AOC si Erland Lin de la Colorful) au desemnat castigatorii, iar reprezentantii presei, printre care si LAB501, au votat cel mai bun mod pentru categoria “Media’s Choice”.

Dupa 3 zile de lucru intens, in care surprizele nu au lipsit, premiul cel mare (3000 USD) a fost adjudecat de echipa Tailandei (Peerakij Rungthongkhamkul si Chaipoj Khaowasut), pentru mod-ul Horizon Zero Dawn. Echipa din Filipine (Michael John Lanaza Lacerna si DJ Madrid) au ocupat a doua pozitie pe podium (2000 USD), pentru modul Sci-Fi, iar locul al treilea a fost adjudecat de catre Alexander Banks si Robert Deluce din UK, pentru Terminator mod (1000 USD). Premiul presei (500 USD) a fost castigat tot de catre echipa Tailandei, care a reusit sa uimeasca atat spectatorii cat si juriul si presa cu creatia lor.

Speram ca acest eveniment sa fie primul dintr-o lunga serie si poate data viitoare vedem si reprezentanti ai Romaniei acolo!