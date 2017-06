Computex 2017 – GSkill arata memorii DDR4 4800

Gskill



Ca de fiecare data, cei de la GSkill au avut standul plin cu noutati, mai ales ca noi lansari se profileaza la orizont. Cel mai impresionant kit de memorii prezent in stand este un GSkill TridentZ DDR4 4800 CL19 de 16GB, probabil cel mai rapid kit de memorie retail in momentul de fata. Daca asta nu va impresioneaza, ei bine, pe scena OC World Record Stage organizata de GSkill pentru al 6-lea an consecutiv, overclockerul chinez Toppc (in fotografie apare colegul Lucky_noob din Indonezia) a reusit sa stabileasca un nou record mondial pentru frecventa memoriei, atingand 2639 MHz (DDR4 5398) pe o placa de baza MSI X299 Xpower Gaming Titanium, utilizand un kit de memorii GSkill Trident Z RGB!

Extremele nu se opresc insa aici, GSkill aratand mai multe kit-uri “suparate” – Trident Z DDR4 4500 CL19 16GB, TridentZ DDR4 4000 CL17 32GB, TridentZ RGB DDR4 3600 CL16 ruland pe Ryzen, pe o placa de baza AORUS X370 Gaming K7, un kit de memorii TridentZ RGB DDR4 4200 CL19 de 64GB, precum si un kit de memorii SO-DIMM DDR4 3466 CL16 ruland pe un notebook EVGA SC17.

Si la capitolul periferice am avut parte de noutati. Astfel, daca GSkill Ripjaws KM560 s-a lansat de curand si ati putut citi un review despre ea pe NEXT, la Computex am vazut si variante albe atat pentru KM560 cat si pentru KM570. Mai mult decat atat, mousii cu forma clasica despre care va povesteam in respectivul review si-au facut si ei aparitia, pe numele lor de scena GSkill MX 570 si GSkill MX530.

Evident, nu puteau lipsi sistemele modate din stand, GSkill aratand un sistem construit de JP Modified si un sistem construit de AI-Mask, folosind componente GSkill.