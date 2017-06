Computex 2017 – Phanteks

Asa cum o fac inca din momentul infiintarii (2007), cei la Phanteks surprind din nou prin inovatie si calitate. Daca majoritatea componentelor de watercooling le cunosteam deja, waterblock-urile Glacier G1080Ti pentru diferitele implementari de Geforce GTX 1080 Ti (AORUS, MSI, ASUS, Founders Edition) si rezervorul Glacier R160 au fost noutatile pentru acest an. R160 este un rezervor plat ce poate fi montat cu usurinta in majoritatea carcaselor, oricat de mici ar fi ele. Acesta poate fi folosit ca rezervor dar poate adaposti si o pompa DDC, tot spatele lui fiind ocupat de un radiator de cupru nichelat si aripioare de aluminiu. Iluminarea RGB integrata si multiplele porturi de intrare, iesire si golire intregesc specificatiile unui produs foarte interesant ce va fi disponibil din Q3 pentru 90 euro (incluzand suport de prindere pe ventilator de 120mm / 140mm).

Evolv Shift si Shift X sunt doua carcasa compacte, cu dispunerea componentelor pe verticala. Interiorul este vizibil si poate fi accesat de pe ambele parti, panourile fiind fabricate din sticla securizata. Evolv Shift este versiunea compacta, va costa 110 euro, suporta AIO-uri atat pentru CPU cat si pentru GPU si poate fi echipata cu un maxim de 3 ventilatoare de 140mm. Shift X este mai inalta si poate acomoda un loop custom de watercooling, 4 ventilatoare de 140mm si va avea un pret de 160 euro. Carcasele se pot folosi in picioare dar si culcate, form factor-ul fiind similar ca forma cu Corsair One-ul celor de la Corsair.

Daca vreti sa utilizati un ventilator de calitate (de exemplu Noctua) dar vreti iluminare RGB, Phanteks are o solutie pentru voi: Halos si Halos LUX. Aceastea sunt rame echipate cu LED-uri RGB ce pot fi aplicate peste orice ventilator de 120mm sau 140mm, diferenta dintre ele constand in materialul folosit (plastic pentru versiunea normala si aluminiu pentru LUX). Si acestea vor fi lansate tot in Q3, in timp ce pretul este de 10 euro pentru Halos urcand la 20 euro pentru Halos LUX. Pentru cei care asteptau o carcasa mai accesibila din partea Phanteks, P300 este exact ceea ce trebuie. La 60 euro, avem un interior modern si spatios, geam din sticla securizata precum si controller RGB. Impresionant, nu?