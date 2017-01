Prezentare – Segotep SG-K7

Segotep SG-K7

Daca in trecut am vorbit despre Warship Eva si Gank II , doua carcase Segotep cu un pret cuprins intre 200-300 RON, astazi vom discuta despre modelul SG-K7, disponibil in Romania pentru ~ 450 RON. Sticla securizata care imbraca cele trei laturi, pozitionarea logo-ului iluminat cat si design-ul mastii frontale de tip fagure au facut ca Segotep SG-K7 sa fie considerat – pe buna dreptate – o copie dupa InWin 805, un model al cunoscutului brand taiwanez despre care Tudor ne povestea cu ceva timp in urma.

Intr-adevar, sticla securizata s-a bucurat de o popularitate sporita in urma folosirii acesteia ca element de constructie si design de catre InWin, aceasta devenind un standard pentru zona high-end: Corsair Crystal 570X RGB, Be Quiet! Dark Base Pro 900, Lian Li PC-08, Phanteks Enthoo ELITE sunt doar cateva exemple in acest sens.

Mai mult de atat, dupa cum era de asteptat, in cadrul targului CES organizat la inceputul lunii in Las Vegas, ne-am putut delecta privirea cu tot felul de carcase spectaculoase, iar sticla securizata si elementele RGB nu au lipsit din dotarea acestora. Personal, atentia mi-a fost atrasa de prototipul carcasei Quad Stellar care a putut fi observat in toata splendoarea sa la standul celor de la DeepCool.

Revenind la subiectul discutiei noastre, spuneam ca in pofida similitudinilor dintre Segotep SG-K7 si InWin 805, aceasta este mai mult decat o clona. Principalul punct forte este pretul, Segotep oferind un mod de a diminua presiunea financiara resimtita din plin de utilizatorii care viseaza la un produs cu dotari cat mai apropiate de ceea ce exista pe modelele high-end.