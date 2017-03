Nvidia Geforce GTX 1080 Ti – specificatii oficiale

Geforce GTX 1080 Ti

Desi subiectul acestor zile este AMD Ryzen 7 si implicit hype-ul creat in jurul lansarii de pe 2 martie, Nvidia a profitat de startul GDC 2017 pentru a anunta cateva noutati. Printre acestea se afla si ceea ce va deveni noul varf de gama pentru gama consumer de placi video – Geforce GTX 1080 Ti. Aceasta va putea fi achizitionata incepand de saptamana viitoare pentru un pret de 699$. Pana sa detaliem specificatiile noului GTX 1080 Ti, vreau sa va dau o alta veste buna: incepand de azi fostul varf de gama – GTX 1080 – beneficiaza de o reducere de pret, costand 499 $ (pana acum MSRP-ul era de 599$).

Daca in cazul lui GTX 980 Ti vs Titan X (Maxwell), Nvidia au pastrat numarul canalelor de memorie dar au dezactivat 2 SM-uri, in cazul lui 1080Ti vs Titan X (Pascal) acestia au procedat exact invers. Mai exact, in cazul lui GTX 1080 Ti avem aceleasi 28 SM-uri cu 3584 CUDA cores, 28 unitati de geometrie si 224 unitati de texturare ruland la o frecventa Turbo de 1600MHz (cu aproximativ 70MHz mai mult decat Titan X).

Subsistemul de memorie are doar 11 canale a cate 32 bit (total 352 bit) fata de Titan X Pascal ce are configuratia completa cu 12 canale (384 biti). Pentru a pastra totusi latimea de banda la acelasi nivel, Nvidia a lucrat impreuna cu Micron pentru a imbunatati procesul de fabricatie pentru memoria GDDR5X. Acest lucru s-a tradus printr-o viteza de 11Gbps ce ofera o latime de banda de 484 GB/s fata de 10Gbps in cazul lui Titan X Pascal ce poate transfera maxim 480 GB/s, chiar daca magistrala este mai lata.

Geforce 1080 Ti vine cu un VRM cu 7 faze solide formate din perechi de tranzistori dubli pusi in paralel pentru a imbunatati eficienta. Sistemul de racire reproiectat fata de GTX 1080 precum si procesul de fabricatie imbunatatit face ca TDP-ul specificat sa fie de doar 220W, in timp ce pentru alimentare sunt folosite 2 mufe PCIe: 6 pini + 8 pini. Geforce GTX 1080 Ti se prefigureaza a fi mai performanta chiar si decat Titan X Pascal, venind cu frecvente mai mari atat pentru nucleul grafic, cat si la memorie. Magistrala memoriei mai ingusta precum si doar 11GB GDDR5 in loc de 12GB nu ar trebui sa ne afecteze prea mult in gaming 4K si 5K.

Un alt anunt interesant este faptul ca integratorii vor putea achizitiona memorii mai rapide GDDR5 si GDDR5X pentru a le folosi pe placile GTX 1080 si GTX 1060. Asta inseamna ca vom vedea cat de curand modele overclockate de GTX 1080 cu memorie GDDR5X ruland la 11Gbps precum si GTX 1060 cu memorii GDDR5 ruland la 9Gbps. Probabil ca noile modele vor fi comercializate la un pret usor mai ridicat insa sporul de performanta in aplicatii consumatoare de latime de banda va fi simtitor.

GP102 GP102 GPU clock 1607 MHz - 1417 MHz GDDR clock 1250 MHz 1375 MHz 1250 MHz Boost clock 1733 MHz 1600 MHz 1531 MHz Memory 8 GB 11 GB 12 GB Memory bandwidth 320 GB/s 484 GB/s 480 GB/s Type GDDR5X GDDR5X (proces nou) GDDR5X Bus 256 bit 352 bit 384 bit Shader processors 2560 3584 3584 ROPs 64 88 96 Process 16 nm 16 nm 16 nm Power 8 6 + 8 6 + 8 TDP 180 W 220 W 250 W Die size 314 mm2 471 mm2 471 mm2 Transistor count 7.2 billion 12 billion 12 billion

Pana va vom putea povesti totul despre Geforce GTX 1080 Ti, va lasam in compania catorva poze proaspete cu varianta de referinta (Founders Edition). Vor aparea si implementari proprietare ceva mai incolo, un lucru insa e sigur: vom vedea frecvente de peste 2GHz folosind racirea stock.