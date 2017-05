Review – Corsair Vengeance RGB 32GB 3000MHz CL15

Corsair Vengeance RGB 32GB 3000MHz CL15

Memoriile cu iluminare RGB nu mai sunt chiar o noutate, din ce in ce mai multi producatori lansand astfel de modele. Ma refer aici la G.Skill cu modelul TridentZ RGB pe care l-am folosit la build-ul Rise of Titans, dar si la subiectul articolului de astazi: Vengeance RGB de la Corsair. Ce au in comun aceste doua modele este modul in care se face controlul luminii, mai precis prin SMBus. Acest lucru implica folosirea unui software de sine statator (Corsair Link) sau folosirea altui soft compatibil, RGB Fusion de la Gigabyte fiind unul dintre ele.

Complexitatea crescuta a PCB-ului este necesara pentru adapostirea microcontroller-ului, alimentarii si a LED-urilor propriu-zise, motiv pentru care modulele echipate cu iluminarea RGB nu mai sunt la fel de performante in ceea ce priveste overclocking-ul. Totusi, trebuie sa recunosc ca dispersorul mat integrat de Corsair produce lumina difuza si puternica, memoriile aratand intr-un mare fel. Masca superioara se poate scoate pentru a fi modificata orientarea logo-ului in cazul folosirii pe o plaforma X99, dar se poate folosi foarte bine si fara ea pentru o intensitate mai ridicata a luminii.

Haideti sa vedem cum arata Corsair Vengeance RGB si cat de mult este afectat overclocking-ul datorita accentului pus pe latura estetica. In fond, nu toti avem nevoie de memorii pentru competitii, iar modding-ul este in floare, astfel incat o oferta cat mai vasta de memorii al caror aspect poate fi modificat dupa bunul plac nu este deloc un lucru rau.