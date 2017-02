Prezentare – AORUS AX370 Gaming 5 & GIGABYTE AB350 Gaming 3

AORUS AX370 Gaming 5



Ah…prima saptamana din Martie… vestitorii primaverii, martisoare, ghiocei care scot timid capul de sub stratul de zapada… crengile copacilor incarcate cu flori. Toti pasionatii de IT asteapta cu inima la gura momentul in care vor ajunge la birou si vor oferi martisoare singurei fete din companie. Noi, barbatii, suntem suflete sensibile.

Ahahahaha… pe cine pacalesc eu? Prima saptamana din Martie ne va aduce noua generatie de procesoare AMD, nume de cod Ryzen. Zeci de leak-uri, milioane de presupuneri, imagini scapate pe ici pe colo cu un colt de procesor sau o placa de baza, pentru pasionatii de IT ultimele saptamani au insemnat Ryzen, Ryzen si iar Ryzen. Chiar, stiati ca peste o saptamana trebuie sa cumparati martisoare fetelor? Probabil ca majoritatea dintre voi ati uitat, tinand cont ca lansarea lui Ryzen este iminenta.

Cu toate acestea, in momentul de fata eu nu va pot povesti despre Ryzen. Pentru asta o sa va rog sa intrati pe site mai pe seara, iar colegul meu Matei va avea ceva interesant pentru voi. Modele, preturi… veti vedea. Ce pot face in acest moment este sa va povestesc despre primele placi de baza dedicate noilor procesoare care au ajuns in laboratorul nostru. AM4 in the house…

Acestea se numesc AORUS AX370 Gaming 5 si GIGABYTE AB350 Gaming 3 si cu siguranta ca ati vazut deja cateva imagini cu ele pe vastul world wide web. Deh…nici NDA-urile astea nu mai sunt ce erau odata. Ei bine, noi nu ne vom multumi cu 1-2 imagini, noile placi de baza AM4 primind acelasi tratament de care s-au bucurat omoloagele lor dotate cu socket LGA 1151 in urma cu 2 luni. Prin urmare… sa trecem la treaba!