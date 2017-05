Review – Asus Radeon RX 550 4GB

Asus Radeon RX 550 4GB



Daca in cazul seriei RX4xx, cei de la AMD au lansat 3 modele, dintre catre doua mainstream-uri bazate pe nucleul Ellesmere (RX480 si RX470) si un entry-level bazat pe nucleul Baffin (RX460), seria RX5xx aduce 4 noi modele, 2 bazate pe nucleul Ellesmere, adica RX580 si RX570, despre care ati putut citit deja un review dedicat, precum si doua modele bazate pe noul nucleu Lexa, adica RX560 si RX550. Noi am primit la teste o versiune de RX550, mai precis Asus Radeon RX 550 4GB, asa ca nu am stat pe ganduri si am trecut la treaba, pentru a vedea cum arata un entry-level AMD in 2017.

Daca noul entry-level Nvidia, adica GTX 1050, a vazut lumina zilei acum 5 luni si tinteste o cu totul alta zona, atat din punct de vedere al performantelor (> GTX 950) cat si din punct de vedere al pretului (600 RON), AMD RX550 tinteste celalalt segment al gamei entry-level, pozitionandu-se sub GTX 750Ti si fiind mai accesibila decat GTX 1050.

Stiu, stiu, multi dintre voi ati putea spune acum “hei…acolo discutam deja despre grafica integrata”, dar nu este chiar asa. Spun asta pentru ca am testat Intel HD 630 si obtine rezultate de ~3 ori mai slabe decat AMD RX 550. Drept urmare, cei de la AMD au incercat sa completeze o zona lasata libera de catre Intel sau Nvidia, care, intamplator sau nu, se intampla sa fie cea mai populara zona din punct de vedere al gamerilor – MOBA-uri, MMORPG-uri si RPG-uri.

Sincer, aceasta miscare nu ar trebui sa ne mire, cei de la AMD atacand in ultimul an segmente de piata unde oferta concurentei nu acopera toata gama de nevoi, atat la capitolul procesoare, cat si la capitolul placi video. Din acest motiv, am lasat deoparte prejudecatile si am testat cea mai slaba placa video intrata in laboratorul nostru in ultimii 2 ani. Pentru ca exista cititori care au nevoie de date concrete si in aceasta categorie de pret.