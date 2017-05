Review – MSI Radeon RX570 Gaming X 4G, MSI Radeon RX580 Gaming X 8G & Sapphire Radeon RX580 8GB Nitro+ LE

Polaris 20



Ulterior lansarii arhitecturii Bulldozer, AMD au trecut printr-o serie de restructurari masive, pe mai multe planuri. Desi in respectiva perioada o parte din angajati au fost concediati, anii 2012-2013 au fost marcati de intoarcerea unor nume grele in companie, respectiv de angajarea unor noi specialisti. Daca rezultatele eforturilor lui Jim Keller s-au vazut in momentul lansarii Ryzen, iar Raja Koduri a inregistrat un succes similar prin lansarea seriei Hawaii in 2013, un nume nou avea sa influenteze viitorul AMD intr-un mod mult mai profund.

Lisa Su si-a inceput cariera in cadrul companiei Texas Instruments, in anul 1994, fiind remarcata pentru rolul jucat in dezvoltarea conectorilor de cupru in tehnologia semiconductorilor. A ocupat pozitii proeminente in cadrul companiilor IBM, respectiv Freescale Semiconductors, iar in Ianuarie 2012 Lisa Su devenea Senior Vice President & General Manager AMD, in mijlocul uneia dintre cele mai grele perioade prin care compania americana trecuse din momentul infiintarii si pana atunci.

Sub bagheta lui Rory Read, Lisa Su a fost unul dintre principalii arhitecti ai diversificarii surselor de venit pentru AMD. Astfel, daca in 2011, in momentul in care Dirk Meyer era inlaturat de la conducerea AMD de catre consiliul director, 95% din veniturile companiei proveneau din segmentul PC Client, in 4 ani de zile aceasta cifra scazuse pana la 60%. Un important rol in aceasta diversificare l-a avut Lisa Su, care a colaborat cu Microsoft si Sony pentru a echipa consolele Xbox si Play Station cu solutii AMD.

In urma reusitelor strategice inregistrate pe parcursul a 2 ani de zile, Lisa Su il inlocuia pe Rory Read in pozitia de Presedinte & CEO, schitand la inceputul lui 2015 o noua directie pentru companie, principalele tinte fiind segmentele gaming, data center si platforme aflate in curs de dezvoltare. De ce mentionez acum aceste aspecte?

Pentru a intelege mai bine lansarea de astazi, care face parte din strategia de dezvoltare a companiei in ultimii ani. La sfarsitul lui 2012 valoarea companiei atingea un minim istoric, in conditiile in care concurentii (Intel, pe partea de procesoare, respectiv Nvidia pe piata acceleratoarelor grafice) inregistrau venituri record trimestru dupa trimestru. In aceste conditii, compania avea nevoie de ceva mai mult decat diversificarea surselor de venit.

Drept urmare, pe langa intrarea cu succes pe piata consolelor si dezvoltarea unei noi arhitecturi pentru procesoare desktop, strategia diviziei Graphics Product Group trebuia schimbata substantial. Mai mult decat atat, resursele companiei trebuiau folosite cu multa atentie. Din acest motiv, lansarea familiei Hawaii (290x, 290 si ulterior 295X2) a marcat debutul unei noi strategii. Astfel, spre deosebire de familia 7xxx, incepand cu R9 290X AMD si-au dozat eforturile, varfurile de gama ingloband nuclee noi, in timp ce segmentul mainstream si entry-level a fost acoperit cu implementari noi ale unor nuclee deja existente (250, 270, 280, etc).

Strategia a fost repetata cu succes in cazul familiei Fury, Fury X, Fury si Fury Nano fiind asistate in segmentul mainstream de R9 390X si R9 390 (adica Hawaii sub un nou nume), R9 380 (adica Tonga), R7 370, R7 360 si derivatele lor. Ceva s-a schimbat insa anul trecut, noul nucleu Ellesmere fiind lansat direct in segmentul mainstream, in aromele RX 480 si RX 470, entry-level-ul fiind lansat in grija implementarii nucleului Baffin (RX 460).

Aceasta miscare a avut cateva motive bine intemeiate. In primul rand atentia acordata pietei consolelor, acestea fiind dotate cu o versiune a nucleului Ellesmere. In al doilea rand, dezvoltarea laborioasa a tehnologiei HBM si nu in ultimul rand, dezvoltarea unei noi arhitecturi. In aceste conditii, 2016 a fost anul in care AMD nu au lansat modele high-end, eforturile fiind concentrate in alte directii.

2017 marcheaza insa reintoarcerea la strategia care a debutat in 2013, astfel incat versiuni rafinate de Ellesmere, plus un nou nucleu (Lexa) vad astazi lumina zilei, pregatind terenul pentru noul nucleu high-end (Vega) care isi va face aparitia la inceputul verii. Drept urmare, la fel ca si in cazul 280X / 7970, 380 / 280X, respectiv 390X / 290X, astazi se lanseaza o noua serie mainstream, bazata pe un nucleu deja existent. Sa vedem cum arata RX 580, respectiv RX 570, cea de-a doua generatie a nucleului Ellesmere, sau Polaris 20, asa cum o cunoasteti din informatiile vehiculate in ultima vreme.