Review – MSI GeForce GTX 1080Ti Gaming X Trio

MSI GeForce GTX 1080Ti Gaming X Trio



Modul in care lucrurile se aseaza firesc pe fagasul lor de-a lungul timpului a reprezentat intotdeauna un motiv de fascinatie, pentru mine, cel putin. Astfel, mi se pare paradoxal faptul ca am intrat in acest domeniu datorita pasiunii pentru overclocking, ajungand peste ani sa testam componente care se adreseaza gamerilor si pasionatilor de PC-uri in general. La fel de fascinant mi se pare faptul ca intotdeuna am fost pasionat de procesoare si de testarea acestora, primii mei pasi in domeniu fiind facuti in acest sens.

Desigur, testam in continuare procesoare si sper ca v-am oferit mai multe lansari interesante anul acesta, de la Kaby Lake si Ryzen si pana la Threadripper si Coffee Lake. Cu toate acestea, as spune ca review-urile de procesoare ocupa locul secund in topul popularitatii articolelor publicate pe LAB501, locul I fiind ocupat cu siguranta de catre placile video. Adevarul este ca, desi principala mea pasiune in anii de demult au reprezentat-o procesoarele, acestea numarandu-se in continuare printre articolele mele preferate, trecerea la placile video a fost realizata firesc, natural.

In fond, discutam despre componentele care starnesc cele mai aprinse controverse, ne ofera puterea de calcul de care avem nevoie in jocuri si nu in ultimul rand… componentele care constituie o buna parte din costul de achizitie al unui sistem nou. Spre deosebire de procesoare, aici avem de-a face atat cu implementari de referinta, cat si cu implementari after-market ale celor mai mari integratori, prin urmare nu trebuie sa ne mire faptul ca raportul intre placi video si procesoare pe site-ul nostru este de aproximativ 3 la 1, cu 210 articole publicate pana acum in categoria placi video, fata de 76 de articole in categoria procesoare si chipset-uri.

In momentul de fata, cea mai puternica placa video disponibila la nivel mondial pe canale retail este Nvidia GeForce GTX 1080Ti, al carei review de lansare publicat in Martie a fost urmat de alte 4 articole, in care testam diverse implementari de la AORUS, KFA2 si MSI. Dintre toti producatorii, MSI au fost cei mai harnici pana acum, trimitand la test 2 modele, iar astazi imi face placerea sa va povestesc despre cea de-a treia implementare MSI ajunsa pe masa noastra de teste, mai precis MSI GeForce GTX 1080Ti Gaming X Trio.