Review + Concurs – Be Quiet! Silent Loop 280mm

Be Quiet! Silent Loop 280mm

Dupa ani buni in care cea mai performanta solutie de racire pentru procesor pe care o aveau Be Quiet! in oferta era un cooler pe aer, acestia au decis ca este momentul sa se alature producatorilor de solutii de racire cu lichid, prin lansarea AIO-urilor Be Quiet! Silent Loop. Coolerele tower sunt cu siguranta performante, dar dimensiunile mari si raportul performanta / rpm usor mai scazut fata de un AIO au dus la adoptarea solutiilor de racire de tip All-in-One de catre un numar din ce in ce mai ridicat de entuziasti.

Fiecare producator si-a adus aportul la dezvoltarea acestui tip de cooler, prin urmare si cei de la Be Quiet! au incercat sa introduca o serie de elemente noi, care afecteaza in mod pozitiv nivelul de zgomot. Astfel, Silent Loop introduce un nou concept de pompa cu fluxul de lichid inversat, pentru a reduce la minim vibratiile. Desigur, atunci cand apropiem urechea de pompa inca se aude discret zgomotul emis de motor, dar in carcasa acesta se va pierde cu siguranta. AIO-ul celor de la Be Quiet! vine gata umplut din fabrica si este dotat cu un port de reumplere.

Asa cum ne-au obisnuit in ultimul timp cei de la Be Quiet!, produsele de top sunt dotate de fiecare data cu tehnologii noi, asa cum am vazut si in cazul carcasei Dark Base Pro 900. Haideti sa vedem asadar cum se prezinta noua linie de AIO-uri Be Quiet! Silent Loop!